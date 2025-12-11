Christian Cueva se despide de Emelec con agradecimiento a Jorge Guzmán

Christian Cueva acortó su paso por Emelec, pues a pesar de tener un año de contrato, el futbolista rescindió su contrato por mutuo acuerdo para dejar el fútbol ecuatoriano y firmó con Juan Pablo II de Perú.

El futbolista de 34 años dejó de ser convocado para los encuentros y el entrenador del bombillo, Guillermo Duró, confirmó que ya no seguía en el club. Luego, Emelec anunció la salida del futbolista en sus redes sociales.

Días después de ello, Cueva rompió el silencio y escribió su mensaje de despedida para el hincha azul; sin embargo, Christian sorprendió al mostrarse contento por su paso en Ecuador.

Lea más: ¿Cómo comprar las entradas de la Fase Tres para el Mundial 2026?

“Quiero agradecer profundamente al Club Emelec la generosa acogida y el trato brindado a lo largo del tiempo que compartimos; quiero reconocer en particular, la calidad humana y la capacidad de gestión de su presidente Jorge Guzmán Mancilla, que a pesar de lidiar con enormes dificultades, estoy seguro, logrará sacar el club adelante”, señaló el peruano.