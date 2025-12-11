Christian Cueva se despide de Emelec con agradecimiento a Jorge Guzmán

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/christian-cueva target=_blank>Christian Cueva</a> acortó su paso por <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/emelec target=_blank>Emelec</a></b>, pues a pesar de tener un año de contrato, el futbolista rescindió su contrato por mutuo acuerdo para dejar el fútbol ecuatoriano y firmó con Juan Pablo II de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/christian-cueva-rescindio-contrato-no-jugador-emelec-OF10511395 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/venta-entradas-tercera-fase-sorteo-registro-fechas-partidos-fifa-mundial-2026-PA10547910 target=_blank></a> <b></b>