Christian Cueva se despide de Emelec con agradecimiento a Jorge Guzmán

Días después de que fue presentado por su nuevo equipo y Emelec confirmó la rescisión de su contrato, Christian Cueva publicó un mensaje de despedida al hincha azul.

   
    Christian Cueva rescindió su contrato con Emelec y vuelve a Perú.( API )
Christian Cueva acortó su paso por Emelec, pues a pesar de tener un año de contrato, el futbolista rescindió su contrato por mutuo acuerdo para dejar el fútbol ecuatoriano y firmó con Juan Pablo II de Perú.

El futbolista de 34 años dejó de ser convocado para los encuentros y el entrenador del bombillo, Guillermo Duró, confirmó que ya no seguía en el club. Luego, Emelec anunció la salida del futbolista en sus redes sociales.

Días después de ello, Cueva rompió el silencio y escribió su mensaje de despedida para el hincha azul; sin embargo, Christian sorprendió al mostrarse contento por su paso en Ecuador.

“Quiero agradecer profundamente al Club Emelec la generosa acogida y el trato brindado a lo largo del tiempo que compartimos; quiero reconocer en particular, la calidad humana y la capacidad de gestión de su presidente Jorge Guzmán Mancilla, que a pesar de lidiar con enormes dificultades, estoy seguro, logrará sacar el club adelante”, señaló el peruano.

Christian Cueva ya fue presentado por Juan Pablo II en Perú.
Christian Cueva ya fue presentado por Juan Pablo II en Perú. ( Redes sociales )

Cueva agregó que “le deseo a dirigentes, jugadores e hinchas que los momentos difíciles pasen y que los éxitos que un club de la importancia y dimensión de Emelec merece, vuelvan pronto para gloria del más grande del Ecuador. ¡Vamos Bombillo!!!”, cerró con una publicación en su historias de Instagram.

En esta temporada, en 16 partidos jugados, Cueva aportó con dos goles y dos asistencias; sin embargo, al futbolista se lo veía pasado de peso y caminando en la cancha.

Además de Christian, Alexander González anunció su salida de Emelec por no contar con seguro médico y las deudas que maneja el club.

