03 dic 2025 , 12:01

Christian Cueva rescindió su contrato y ya no es jugador de Emelec

El paso de Christian Cueva no será recordado con alegría por los hinchas del bombillo, después de que el peruano llegó a un acuerdo para salir de Emelec.

   
El mundo Emelec conoció una noticia que sacudió al plantel del cuadro del Astillero, después de que se conoció que Christian Cueva rescindió su contrato con el equipo ecuatoriano antes del final del año.

El futbolista peruano ya no estaba siendo convocado para los últimos partidos del bombillo, incluso no viajó con el plantel a Manta para medirse ante Delfín, y ya no formará parte del plantel.

Según información del periodista Javier Ruiz, el entrenador de Emelec, Guillermo Duró, comunicó que Cueva no seguirá siendo jugador de Emelec por motivos personales.

Incluso, el estratega le reveló al reportero que el futbolista no estaba viviendo un buen momento en Guayaquil, además de no adaptarse al club.

Christian Cueva anotó dos goles y repartió dos asistencias en su paso por Emelec.
Christian Cueva anotó dos goles y repartió dos asistencias en su paso por Emelec. ( Redes sociales )

Por esa razón, Christian llegó a un acuerdo con la directiva de Emelec para la rescisión de su contrato y volver a Perú, antes de completar su contrato.

En este 2025, el futbolista de 34 años anotó dos goles y repartió dos asistencias en 16 partidos disputados, entre la LigaPro y la Copa Ecuador.

Cueva fue el fichaje estrella de la dirigencia de Jorge Guzmán durante el mercado de traspasos de mitad de año y firmó hasta mediados del 2026, pero no va a cumplir su contrato.

