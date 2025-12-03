Christian Cueva rescindió su contrato y ya no es jugador de Emelec

El mundo Emelec conoció una noticia que sacudió al plantel del cuadro del Astillero, después de que se conoció que Christian Cueva rescindió su contrato con el equipo ecuatoriano antes del final del año.

El futbolista peruano ya no estaba siendo convocado para los últimos partidos del bombillo, incluso no viajó con el plantel a Manta para medirse ante Delfín, y ya no formará parte del plantel.

Según información del periodista Javier Ruiz, el entrenador de Emelec, Guillermo Duró, comunicó que Cueva no seguirá siendo jugador de Emelec por motivos personales.

Incluso, el estratega le reveló al reportero que el futbolista no estaba viviendo un buen momento en Guayaquil, además de no adaptarse al club.