Estas son las posibles alineaciones de Liga de Quito y Emelec por la semifinal de vuelta de la Copa Ecuador

Este miércoles 3 de diciembre, <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/liga-de-quito>Liga de Quito</a> se enfrenta a <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/emelec>Emelec</a> por la semifinal de vuelta de la <b>Copa Ecuador</b>. En el partido de ida, los albos se impusieron por <b>2-1</b> sobre los eléctricos. Liga de<b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/luis-fernando-leon-defensa-emelec-reacciones-semifinal-vuelta-copa-ecuador-CE10506127></a> <b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b>