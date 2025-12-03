Fútbol Nacional
Estas son las posibles alineaciones de Liga de Quito y Emelec por la semifinal de vuelta de la Copa Ecuador

Este miércoles 3 de diciembre, Liga de Quito se enfrenta contra Emelec por la semifinal de vuelta de la Copa Ecuador

   
    Liga de Quito venció 2-1 a Emelec por la semifinal de ida de la Copa Ecuador ( API )
Este miércoles 3 de diciembre, Liga de Quito se enfrenta a Emelec por la semifinal de vuelta de la Copa Ecuador. En el partido de ida, los albos se impusieron por 2-1 sobre los eléctricos.

Liga de Quito parte como favorito para avanzar a la final del torneo, donde espera Universidad Católica, equipo que eliminó a Cuenca Juniors en la otra semifinal.

Para este compromiso, los albos presentan tres bajas importantes: Gonzalo Valle, Alejandro Cabeza y José Quintero. Sin embargo, recuperan a Gian Allala y Leonel Quiñónez, quienes estarán disponibles.

Lea también: Luis Fernando León: "Va a ser un partido difícil contra Liga de Quito. Esperamos jugar la final de la Copa Ecuador"

Por su parte, Emelec buscará remontar en su visita al estadio Rodrigo Paz Delgado.

El equipo dirigido por Guillermo Duró no contará con Luis Fernando León, Sergio Quintero y José Cevallos por molestias físicas. Además, Washington Corozo no jugará debido a que no está inscrito, y Alfonso Barco será baja por suspensión.

No obstante, los azules recuperan a Facundo Castelli, su principal carta de gol.

Este duelo está programado para las 19:00 (hora de Ecuador) y será transmitido en vivo por DSports y DGO.

Posibles alineaciones:

Liga de Quito: Alexander Domínguez; Gian Allala, Ricardo Adé, Richard Mina; Bryan Ramírez, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, Gabriel Villamil, Leonel Quiñónez; Lautaro Pastrán y Jeison Medina.

DT: Tiago Nunes

Emelec: Pedro Ortiz; Romario Caicedo, Diogo Bagüí, Luis Caicedo, Luis Castillo; Roberto Garcés, Alexander González, Adrián Cortez / Maicon Solís, Juan Pablo Ruiz; Justin Cuero y José Angulo.

DT: Guillermo Duró

