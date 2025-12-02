Fútbol Nacional
Luis Fernando León: "Va a ser un partido difícil contra Liga de Quito. Esperamos jugar la final de la Copa Ecuador"

Liga de Quito venció 2-1 a Emelec por la semifinal de ida de la Copa Ecuador

   
  • Luis Fernando León: Va a ser un partido difícil contra Liga de Quito. Esperamos jugar la final de la Copa Ecuador
    El defensa de Luis Fernando León en un partido con Emelec por la LigaPro( Foto: Internet )
El capitán del Club Sport Emelec, Luis Fernando León, se refirió al partido frente a Liga de Quito, correspondiente a la semifinal de vuelta de la Copa Ecuador, que se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Va a ser un partido difícil, complicadísimo, sobre todo por el tiempo de recuperación que tuvimos. Vamos a tratar de recuperarnos bien, sabiendo que será un partido exigente”, declaró León ante los medios.

El capitán también habló sobre el compromiso del plantel con la institución: “Como jugadores profesionales, nuestro deber con el escudo es dar el 100 %. Es un escudo con mucha historia y tratamos de no empañarlo. Es verdad que hemos tenido malos partidos, pero siempre hemos puesto el pecho a las balas”.

Lea también: Copa Ecuador: ¿Dónde y a qué hora ver la semifinal de vuelta entre Liga de Quito vs. Emelec?

Tratamos de respetar el escudo al máximo. Por eso estamos disputando una semifinal de Copa Ecuador; eso es mérito nuestro. Esperamos lograr el pase a la final, sería extraordinario en un año complicado”, finalizó.

En la semifinal de ida, los albos vencieron 2-1 a los eléctricos en el George Capwell.

Liga de Quito y Emelec se enfrentarán este miércoles 3 de diciembre por la semifinal de vuelta de la Copa Ecuador a las 19:00 y será transmitido en vivo por DirecTV y DGO.

