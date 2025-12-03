Así fueron los sorteos de Ecuador en la fase de grupos de los últimos cuatro Mundiales

La selección de Ecuador ya se alista para conocer a sus rivales en la fase de grupos del Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues será su quinta participación en la cita mundialista.

La Tri va a saber sus rivales desde este viernes 5 de diciembre, durante el sorteo de la fase de grupos que se realizará en Washington, y el calendario se informará el sábado 6 de diciembre.

Esta será la quinta vez que Ecuador va a participar en el sorteo. Para esta edición, el combinado nacional se ubica en el bombo dos para evitar a algunos de los rivales más complicados.

