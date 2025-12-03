Fútbol Internacional
03 dic 2025 , 11:29

Así fueron los sorteos de Ecuador en la fase de grupos de los últimos cuatro Mundiales

La selección de Ecuador disputará su quinto Mundial en este 2026 y está a la espera de conocer a sus tres rivales para la fase de grupos de la cita mundialista.

   
  • Así fueron los sorteos de Ecuador en la fase de grupos de los últimos cuatro Mundiales
    Ecuador va a conocer a sus rivales en la fase de grupos del Mundial 2026.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

La selección de Ecuador ya se alista para conocer a sus rivales en la fase de grupos del Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues será su quinta participación en la cita mundialista.

La Tri va a saber sus rivales desde este viernes 5 de diciembre, durante el sorteo de la fase de grupos que se realizará en Washington, y el calendario se informará el sábado 6 de diciembre.

Esta será la quinta vez que Ecuador va a participar en el sorteo. Para esta edición, el combinado nacional se ubica en el bombo dos para evitar a algunos de los rivales más complicados.

Lea más: Independiente del Valle recibirá alrededor de USD 10 millones por la venta de los gemelos Quintero al Arsenal, según la prensa inglesa

Así fueron los sorteos de Ecuador en los últimos cuatro Mundiales

Mundial Corea y Japón 2002

  • México
  • Croacia
  • Italia

    • La selección se despidió en la fase de grupos con una única victoria ante Croacia.

    Mundial de Alemania 2006

  • Alemania
  • Polonia
  • Costa Rica

    • Ecuador avanzó como segundo del grupo, pero fue eliminado en los octavos de final por Inglaterra.

    Lea más: LigaPro replica fórmula del fútbol español para salvar a los clubes de la crisis económica

    Ecuador conocerá a sus rivales para la fase de grupos del Mundial 2026 este sábado 6 de diciembre.
    Ecuador conocerá a sus rivales para la fase de grupos del Mundial 2026 este sábado 6 de diciembre. ( Redes sociales )

    Mundial de Brasil 2014

  • Suiza
  • Francia
  • Honduras

    • La Tri no pudo pasar de la fase de grupos

    Mundial de Qatar 2022

  • Qatar
  • Países Bajos
  • Senegal

    • Ecuador volvió a quedar eliminada en la fase de grupos de la cita mundialista.

    Temas
    Mundial
    FEF
    Selección de Ecuador
    Francisco Egas
    FIFA
    Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF)
    Ecuador
    Noticias
    Recomendadas