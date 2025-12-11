Fútbol Internacional
¿Cómo comprar las entradas de la Fase tres para el Mundial 2026?

El Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, iniciará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio

   
  ¿Cómo comprar las entradas de la Fase tres para el Mundial 2026?
    Imagen del trofeo y del logo del Mundial 2026 ( Foto: Internet )
La expectativa por adquirir entradas para el Mundial 2026 crece cada vez más. Tras confirmarse las sedes, fechas y horarios de los partidos, la FIFA anunció que este jueves 11 de diciembre se abrirá la tercera fase de venta de boletos para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Según el organismo rector del fútbol mundial, en las dos etapas previas, exclusivas para usuarios de tarjetas Visa, ya se han vendido cerca de dos millones de entradas, reflejando la enorme demanda por asistir a esta Copa del Mundo.

Esta tercera fase estará disponible para el público en general y se mantendrá abierta hasta el 13 de enero de 2026. El registro para participar en el sorteo aleatorio comenzará a las 11:00 (hora de Ecuador) a través de FIFA.com/tickets.

Lea también: ¿En qué ciudad debe hacer base un hincha para ver a Ecuador en el Mundial 2026?

Trofeo de la Copa del Mundo
Trofeo de la Copa del Mundo ( Foto: Internet )

Cómo registrarse para comprar entradas del Mundial 2026

Los aficionados interesados deberán seguir estos pasos:

Si ya tienes un FIFA ID

Deberás iniciar sesión en FIFA.com/tickets y registrarte nuevamente para esta fase, incluso si ya participaste en las etapas anteriores.

Si no tienes un FIFA ID

Será necesario crear una cuenta en FIFA.com/tickets antes de empezar el proceso de solicitud.

Una vez dentro, los usuarios podrán elegir:

Los partidos que desean ver

Las categorías de boletos

La cantidad de entradas, respetando los límites por unidad familiar

Confirmación y cobro de boletos

Los solicitantes que resulten seleccionados, de forma total o parcial, recibirán un correo electrónico de confirmación. El cobro de las entradas aprobadas se realizará automáticamente en febrero de 2026.

En caso de aprobación parcial, el aficionado obtendrá entradas para algunos de los partidos solicitados, pero no para todos.

Lea también: La IA revela hasta dónde llegará Ecuador en el Mundial 2026

Declaraciones de Gianni Infantino sobre el Mundial 2026

“Quiero felicitar a todas las selecciones que ya han conseguido su plaza. Para las que aún no la tienen, el próximo jueves 11 de diciembre, unos días después del sorteo final en Washington D. C., comienza una nueva oportunidad”, declaró Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

A menos de 200 días del partido inaugural en Ciudad de México, todo está listo para recibir a millones de aficionados en lo que será el Mundial más grande de la historia.

