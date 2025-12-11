Bryan Rivera deja El Nacional y jugará en el fútbol de Venezuela

La Federación Ecuatoriana de Fútbol notificó que El Nacional perdió la categoría y jugará en la Serie B para el 2026, por lo que muchos jugadores no desean seguir en el plantel y uno de ellos es Bryan Rivera, quien ya consiguió nuevo quipo.

Ahora, después de que el descenso de los puros criollos se confirmó, Estudiantes de Mérida en Venezuela anunció el fichaje de Bryan Rivera para enero del 2026.

Anteriormente, el presidente de Independiente del Valle, Franklin Tello, confirmó que Djorkaeff Reasco va a firmar con los rayados para el 2026 y no seguirá en los puros criollos.

"Damos la bienvenida a Bryan Steven Rivera Andrango, el lateral izquierdo que viene a blindar nuestra defensa con su velocidad y despliegue sobre la banda. Su garra ecuatoriana es la potencia y precisión que necesitamos para la Temporada 2026. ¡Un jugador de ida y vuelta que luchará por estos colores!", señaló el club.