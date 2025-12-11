Fútbol Nacional
11 dic 2025 , 10:38

Javier Rabanal: "La paridad con Liga de Quito deja claro que los dos equipos competimos hasta el final"

Independiente del Valle empató 0-0 contra Liga de Quito por el partido postergado por la tercera fecha del hexagonal principal de la LigaPro.

   
    El entrenador de Independiente del Valle, Javier Rabanal, en el partido ante Liga de Quito( API )
El director técnico de Independiente del Valle, Javier Rabanal, se refirió al empate de su equipo frente a Liga de Quito, en el partido postergado de la tercera fecha del hexagonal principal de la LigaPro.

Teníamos bastantes limitaciones a la hora de elegir el once. Entre los jugadores que estaban en mejores condiciones, tratamos de seleccionar lo mejor. Había mucha gente con problemas de fatiga”, explicó el estratega de IDV en rueda de prensa.

Para nosotros es un placer enfrentar a Liga. Ellos han mostrado su punto más alto en el año, se lo dije a Tiago Nunes. La paridad en los últimos partidos deja claro que se trata de dos equipos que compiten hasta el final”, añadió.

“No he hecho carrera en España. Los tres títulos que he ganado han sido en el extranjero, y al llegar a casa uno siente que esa recompensa se paga. Ganar es justamente eso: una recompensa”, comentó.

El hecho de ser el equipo menos goleado del año habla del trabajo que hemos realizado”, finalizó.

Independiente del Valle quedó campeón de la LigaPro 2025 y sumó su segundo título a nivel del torneo local.

