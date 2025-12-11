Tiago Nunes: "Estamos mentalmente muy fuertes para esta recta final"

El entrenador de <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/liga-de-quito>Liga de Quito</a>, <b>Tiago Nunes</b>, se refirió al empate sin goles de su equipo frente a <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/ind-del-valle>Independiente del Valle</a>, en el partido postergado por la tercera fecha del hexagonal principal de la<b> L</b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/asi-quedo-la-tabla-de-posiciones-tras-el-empate-entre-idv-y-liga-de-quito-FA10546276></a> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b>