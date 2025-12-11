Fútbol Nacional
11 dic 2025 , 09:30

Tiago Nunes: "Estamos mentalmente muy fuertes para esta recta final"

Liga de Quito empató 0-0 contra Independiente del Valle por el partido postergado por la tercera fecha del hexagonal principal de la LigaPro.

   
  • Tiago Nunes: Estamos mentalmente muy fuertes para esta recta final
    El entrenador de Liga de Quito, Tiago Nunes, en rueda de prensa( Foto: Liga de Quito )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

El entrenador de Liga de Quito, Tiago Nunes, se refirió al empate sin goles de su equipo frente a Independiente del Valle, en el partido postergado por la tercera fecha del hexagonal principal de la LigaPro.

Sabíamos que sería un partido muy difícil, muy parejo, como todos los encuentros de esta temporada. Era una disputa muy compleja y complicada; no es fácil jugar contra un equipo que propone desde atrás”, señaló el estratega brasileño en rueda de prensa.

Creo que al final se alternó el dominio. Ambos equipos generaron situaciones de gol y el empate refleja lo que fue el partido”, agregó.

Estamos mentalmente muy fuertes para esta recta final. Somos el equipo que más ha sumado en el hexagonal. Es cierto que pagamos caro lo que hicimos en la primera fase, pero ahora pondremos todo en lo que nos queda”, añadió.

Lea también: Así quedó la tabla de posiciones tras el empate entre IDV y Liga de Quito

“A mucha gente le gustaría estar en nuestro lugar, compitiendo por todo y con opciones reales de asegurar ese segundo puesto”, mencionó el técnico.

Los partidos con IDV son cada vez más frecuentes. Esto habla mucho de los proyectos de cada club, cada uno con sus formas y características. Al final, los dos crecen y es un momento lindo para el fútbol de la ciudad de Quito”, concluyó.

Actualmente, Liga de Quito se ubica en el segundo lugar de la tabla del hexagonal principal de la LigaPro, con 66 puntos.

Temas
Independiente del Valle
Liga de Quito
LigaPro
Tiago Nunes
Ecuador
Noticias
Recomendadas