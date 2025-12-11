Fútbol Nacional
Javier Mascherano influyó para que Inter Miami enfrente a Barcelona SC en un amistoso

El empresario Daniel Molina reveló que el entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, influyó para que Barcelona SC sea rival del equipo de Lionel Messi.

   
    Javier Mascherano participó para que Barcelona SC sea rival del Inter Miami en el partido de la historia.
Barcelona SC va a jugar ante el Inter Miami de Lionel Messi en un amistoso internacional, en el estadio Monumental, y el empresario Daniel Molina reveló que Javier Mascherano influyó para la decisión.

Al elegir a Ecuador como parte de la pretemporada del conjunto de la MLS, el empresario otorgó varias opciones de rivales al Inter Miami para disputar su amistoso; sin embargo, el entrenador argentino escogió a los toreros.

“Cuando le dieron la opción de Barcelona, Mascherano dijo que es la mejor alternativa por su experiencia en la Noche Amarilla de 2021”, comentó Molina durante la presentación del partido de la historia.

Cabe recordar que Javier Mascherano fue el invitado estrella para la Noche Amarilla 2021; sin embargo, en esa ocasión se disputó sin hinchada por la pandemia del Covid-19.

Lionel Messi viajará a Ecuador para enfrentar a Barcelona SC con Inter Miami.
Lionel Messi viajará a Ecuador para enfrentar a Barcelona SC con Inter Miami.

“El argentino influyó en la directiva para que vengan a Ecuador y jueguen contra Barcelona SC en el Monumental. Mascherano fue una pieza clave”, comentó el empresario.

Barcelona SC enfrentará al Inter Miami el próximo 7 de febrero del 2026, en el estadio Monumental, en el partido de la historia.

Molina reveló que el cuadro de la MLS vendrá con más fichajes para la temporada 2026, pues será un partido de la pretemporada.

