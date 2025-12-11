Javier Mascherano influyó para que Inter Miami enfrente a Barcelona SC en un amistoso

Barcelona SC va a jugar ante el Inter Miami de Lionel Messi en un amistoso internacional, en el estadio Monumental, y el empresario Daniel Molina reveló que Javier Mascherano influyó para la decisión.

Al elegir a Ecuador como parte de la pretemporada del conjunto de la MLS, el empresario otorgó varias opciones de rivales al Inter Miami para disputar su amistoso; sin embargo, el entrenador argentino escogió a los toreros.

“Cuando le dieron la opción de Barcelona, Mascherano dijo que es la mejor alternativa por su experiencia en la Noche Amarilla de 2021”, comentó Molina durante la presentación del partido de la historia.

Cabe recordar que Javier Mascherano fue el invitado estrella para la Noche Amarilla 2021; sin embargo, en esa ocasión se disputó sin hinchada por la pandemia del Covid-19.