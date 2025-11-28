Fecha, hora y dónde ver Liga de Portoviejo vs. Aampetra por el ascenso a la Serie B

La primera semifinal del Ascenso Nacional se va a definir con el duelo entre Liga de Portoviejo y Club Deportivo Aampetra, en el estadio Reales Tamarindos, y se conocerá a uno de los dos equipos que suben a la Serie B.

En la ida de la serie, el encuentro terminó igualado 0-0 en el estadio General Rumiñahui, por lo que el ganador de la vuelta conseguirá el ascenso a la próxima categoría.

En caso de otro empate 0-0, el partido se definirá en penales, al igual que las otras rondas, y no contará con tiempo extra.

