Fecha, hora y dónde ver Liga de Portoviejo vs. Aampetra por el ascenso a la Serie B

El<b> ganador del enfrentamiento ascenderá a la Serie B</b>. El cuadro de Portoviejo estuvo por última ocasión en el 2021 y cayó a la Segunda Categoría; por su lado, el equipo quiteño podrá conseguir su <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/lduq-vs-idv-la-copa-si-estara-en-el-estadio-rodrigo-paz-BN10485217 target=_blank></a> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/mineros-cuenca-juniors-fecha-semifinal-segunda-categoria-FD10467507 target=_blank></a></b> <b></b>