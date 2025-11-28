Fútbol Nacional
28 nov 2025 , 12:09

Fecha, hora y dónde ver Liga de Portoviejo vs. Aampetra por el ascenso a la Serie B

Liga de Portoviejo y Aampetra van a disputar la vuelta de las semifinales de la Segunda Categoría y definirán al primer ascendido a la Serie B.

   
    Liga de Portoviejo enfrenta al CD Aampetra por el ascenso a la Serie B.( Ecuavisa )
La primera semifinal del Ascenso Nacional se va a definir con el duelo entre Liga de Portoviejo y Club Deportivo Aampetra, en el estadio Reales Tamarindos, y se conocerá a uno de los dos equipos que suben a la Serie B.

En la ida de la serie, el encuentro terminó igualado 0-0 en el estadio General Rumiñahui, por lo que el ganador de la vuelta conseguirá el ascenso a la próxima categoría.

En caso de otro empate 0-0, el partido se definirá en penales, al igual que las otras rondas, y no contará con tiempo extra.

Fecha, hora y dónde ver Liga de Portoviejo vs. Aampetra por el ascenso

El encuentro entre Liga de Portoviejo y Aampetra se disputará este domingo 30 de noviembre, a las 15:00, por la transmisión de Marca 90.

Liga de Portoviejo igualó 0-0 con Aampetra en la ida de las semifinales del Ascenso Nacional.
Liga de Portoviejo igualó 0-0 con Aampetra en la ida de las semifinales del Ascenso Nacional. ( Redes sociales )

El ganador del enfrentamiento ascenderá a la Serie B. El cuadro de Portoviejo estuvo por última ocasión en el 2021 y cayó a la Segunda Categoría; por su lado, el equipo quiteño podrá conseguir su primera experiencia.

En la otra serie, el Cuenca Juniors y Mineros SC van a disputar la ida de las semifinales, después de que el partido fue postergado por un reclamo de Juventud Italiana.

La final del Ascenso Nacional se va a disputar en el estadio Olímpico de Riobamba, aun con fecha por definir.

