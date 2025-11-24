Mineros SC vs. Cuenca Juniors: ya hay fecha para la semifinal de Segunda Categoría

El club Mineros SC anunció en sus redes sociales la nueva fecha para el partido contra Cuenca Juniors, correspondiente a la semifinal de ida de los playoffs de Ascenso Nacional, encuentro que había sido suspendido tras una denuncia por presunta alineación indebida presentada por Juventud Italiana.

El compromiso se disputará este viernes 28 de noviembre a las 14:00 (hora de Ecuador) en el estadio Christian Benítez.

Tras la denuncia de Juventud Italiana, la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol sancionó a Mineros SC con una multa de USD 10 000.

