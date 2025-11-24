Mineros SC vs. Cuenca Juniors: ya hay fecha para la semifinal de Segunda Categoría

El club <b>Mineros SC</b> anunció en sus redes sociales la nueva fecha para el partido contra <b>Cuenca Juniors</b>, correspondiente a la semifinal de ida de los <b>playoffs de Ascenso Nacional</b>, encuentro que había<a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/ascenso-nacional-fef-sanciono-mineros-alineacion-indebida-jugara-semifinales-HD10463370></a><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/ascenso-nacional-fef-sanciono-mineros-alineacion-indebida-jugara-semifinales-HD10463370></a>