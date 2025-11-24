Fútbol Nacional
Mineros SC vs. Cuenca Juniors: ya hay fecha para la semifinal de Segunda Categoría

Se confirmó la fecha y hora para la semifinal de ida de la Segunda Categoría entre Mineros SC y Cuenca Juniors

   
    Jugadores de Mineros SC celebran un gol en los playoffs de Segunda Categoría ( Foto: Mineros SC )
El club Mineros SC anunció en sus redes sociales la nueva fecha para el partido contra Cuenca Juniors, correspondiente a la semifinal de ida de los playoffs de Ascenso Nacional, encuentro que había sido suspendido tras una denuncia por presunta alineación indebida presentada por Juventud Italiana.

El compromiso se disputará este viernes 28 de noviembre a las 14:00 (hora de Ecuador) en el estadio Christian Benítez.

Tras la denuncia de Juventud Italiana, la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol sancionó a Mineros SC con una multa de USD 10 000.

Lea también: Ascenso Nacional: La FEF sancionó a Mineros por alineación indebida, pero sí jugará las semifinales

Además, el jugador May Laury Ocampo no podrá actuar “hasta que se subsane la incongruencia contenida en su documentación de identidad”.

Con esta resolución, Mineros SC quedó habilitado para disputar su semifinal y mantiene vivo su sueño de ascender a la Serie B del fútbol ecuatoriano.



