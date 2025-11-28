Porto y Benfica compiten por el fichaje de Nilson Angulo para mediados del 2026

Nilson Angulo tiene un gran nivel en el fútbol de Bélgica con el Anderlecht, por lo que varios clubes quieren su traspaso para el 2026 y dos equipos de Portugal compiten por hacerse con los servicios del ecuatoriano.

El futbolista de 22 años ya lleva sus mejores cifras goleadoras con el cuadro belga, por ese motivo su equipo no lo quiere perder para esta temporada y no analiza su traspaso.

De acuerdo a información del periodista Ekrem Konur, el FC Porto y Benfica consideran el fichaje de Nilson Angulo para reforzar su banda izquierda en ofensiva para crear más peligro.

En el caso del Benfica, José Mourinho pidió la llegada del ecuatoriano para mejorar su ataque, después de analizar el rendimiento del juvenil de Liga de Quito.