Fútbol Internacional
28 nov 2025 , 11:26

Porto y Benfica compiten por el fichaje de Nilson Angulo para mediados del 2026

El Anderlecht no analiza vender a Nilson Angulo en enero del 2026, pero considera escuchar ofertas del Porto y Benfica para su traspaso.

   
    Nilson Angulo es buscado por varios clubes para cambiar de equipo en la próxima temporada.( Ecuavisa )
Nilson Angulo tiene un gran nivel en el fútbol de Bélgica con el Anderlecht, por lo que varios clubes quieren su traspaso para el 2026 y dos equipos de Portugal compiten por hacerse con los servicios del ecuatoriano.

El futbolista de 22 años ya lleva sus mejores cifras goleadoras con el cuadro belga, por ese motivo su equipo no lo quiere perder para esta temporada y no analiza su traspaso.

De acuerdo a información del periodista Ekrem Konur, el FC Porto y Benfica consideran el fichaje de Nilson Angulo para reforzar su banda izquierda en ofensiva para crear más peligro.

En el caso del Benfica, José Mourinho pidió la llegada del ecuatoriano para mejorar su ataque, después de analizar el rendimiento del juvenil de Liga de Quito.

Anderlecht analiza vender a Nilson Angulo a mediados del próximo año, después del Mundial 2026.
Anderlecht analiza vender a Nilson Angulo a mediados del próximo año, después del Mundial 2026. ( Redes sociales )

Sin embargo, el Anderlecht no analiza vender a Angulo en enero del 2026, pero sí van a escuchar ofertas a mediados del año, es decir, después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Además de los equipos de Portugal, el Villarreal y Sevilla, junto a otros equipos españoles, están considerando contratar al ecuatoriano.

En esta temporada, Nilson registra tres goles y cinco asistencias en 20 partidos disputados, entre todas las competiciones.

Noticias
