EN VIVO | Libertad FC vs. Independiente del Valle por el hexagonal final de la LigaPro

Este lunes 3 de noviembre sigue rodando la pelota en la LigaPro con el<b> cruce entre <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/libertad-fc target=_blank>Libertad FC</a> vs. <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/independiente-del-valle target=_blank>Independiente del Valle</a></b>, en el estadio Reina del Cisne, por la cuarta fecha del hexagonal final. Los<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/independiente-valle-premio-economico-copa-sudamericana-BG10349822 target=_blank></a></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/sebastian-beccacece-convocara-nuevos-jugadores-ecuador-proxima-fecha-fifa-AF10372714 target=_blank></a> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/pechon-leon-no-seguira-entrenador-libertad-loja-2026-HE10363501 target=_blank></a>