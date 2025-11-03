Fútbol Nacional
03 nov 2025 , 17:44

EN VIVO | Libertad FC vs. Independiente del Valle por el hexagonal final de la LigaPro

Sigue en vivo el minuto a minuto del duelo entre Libertad FC vs. Independiente del Valle por la cuarta fecha del hexagonal final de la LigaPro.

   
    Libertad enfrenta a Independiente del Valle por el hexagonal final de la LigaPro.( Redes sociales )
Este lunes 3 de noviembre sigue rodando la pelota en la LigaPro con el cruce entre Libertad FC vs. Independiente del Valle, en el estadio Reina del Cisne, por la cuarta fecha del hexagonal final.

Los rayados llegan al duelo con un partido menos que sus rivales, después de aplazar la tercera jornada de la competición en su duelo ante Liga de Quito.

Además, Independiente del Valle tuvo el duro golpe de quedar eliminado en las semifinales de Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

Lea más: Sebastián Beccacece convocará nuevos jugadores con Ecuador para la próxima fecha FIFA

Por su lado, Juan Carlos León reveló que no será entrenador del cuadro lojano para la próxima temporada.

Alineaciones confirmadas del Libertad FC vs. Independiente del Valle

