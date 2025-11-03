EN VIVO | Libertad FC vs. Independiente del Valle por el hexagonal final de la LigaPro

Este lunes 3 de noviembre sigue rodando la pelota en la LigaPro con el cruce entre Libertad FC vs. Independiente del Valle, en el estadio Reina del Cisne, por la cuarta fecha del hexagonal final.

Los rayados llegan al duelo con un partido menos que sus rivales, después de aplazar la tercera jornada de la competición en su duelo ante Liga de Quito.

Además, Independiente del Valle tuvo el duro golpe de quedar eliminado en las semifinales de Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

Por su lado, Juan Carlos León reveló que no será entrenador del cuadro lojano para la próxima temporada.