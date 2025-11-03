Sebastián Beccacece reveló la fecha de salida de la lista de convocados de la selección de Ecuador

La selección de Ecuador disputará dos amistosos en la fecha FIFA de noviembre, por lo que el entrenador de La Tri, Sebastián Beccacece, dio detalles de la lista de convocados del combinado nacional.

El estratega argentino reveló que “Van a haber dos o tres jugadores que no han sido parte del proceso y vamos a tratar de ir viéndolos. La lista va a salir el día sábado (8 de noviembre) seguramente", apuntando a la fecha de publicación de los nominados.

"Mañana empezamos nuestro último microciclo. Viene Jordy Alcívar, Patrik Mercado y Leonardo Campana que ya está en Guayaquil", adelantó Sebastián de los primeros futbolistas en llegar

Lea más: El curioso regalo de Joao Pedro a Moisés Caicedo por su asistencia en la victoria del Chelsea

A raíz de eso, Beccacece aseguró que “nosotros tenemos casi un 80 % de la lista” de cara al Mundial 2026, por ende los próximos partidos serán claves para los futbolistas que aún no están garantizados.