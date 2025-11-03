Fútbol Internacional
Sebastián Beccacece reveló la fecha de salida de la lista de convocados de la selección de Ecuador

El entrenador de la selección de Ecuador, Sebastián Beccacece, adelantó que ya tiene listo el 80 % para la última lista de convocados de este 2025.

   
    Sebastián Beccacece habló de la lista de convocados de la selección de Ecuador para la fecha FIFA.
La selección de Ecuador disputará dos amistosos en la fecha FIFA de noviembre, por lo que el entrenador de La Tri, Sebastián Beccacece, dio detalles de la lista de convocados del combinado nacional.

El estratega argentino reveló que “Van a haber dos o tres jugadores que no han sido parte del proceso y vamos a tratar de ir viéndolos. La lista va a salir el día sábado (8 de noviembre) seguramente", apuntando a la fecha de publicación de los nominados.

"Mañana empezamos nuestro último microciclo. Viene Jordy Alcívar, Patrik Mercado y Leonardo Campana que ya está en Guayaquil", adelantó Sebastián de los primeros futbolistas en llegar

A raíz de eso, Beccacece aseguró que “nosotros tenemos casi un 80 % de la lista” de cara al Mundial 2026, por ende los próximos partidos serán claves para los futbolistas que aún no están garantizados.

La selección de Ecuador enfrentará a Canadá y a Nueva Zelanda en noviembre.
La selección de Ecuador enfrentará a Canadá y a Nueva Zelanda en noviembre.

El DT de La Tri agregó que “estamos convencidos de lo que estamos haciendo, con este grupo vamos a cualquier lado. Seguramente se puede mejorar un montón de cosas, como hacer más goles, pero los chicos están haciendo más goles en sus clubes. Esto va del proceso, a más de respetar el proceso es de estar convencido e insistir”.

Además de hablar de los jugadores que ya han sido convocados, Beccacece se pronunció por el mejor delantero de la segunda división de España.

Jeremy (Arévalo) es un jugador que conocemos muy bien, que estuvo en la Sub 20, que le había costado al principio más que nada la altura, pero se observó siempre esa técnica que él tiene, que dispone. Viene de hacer muchos goles, es muy importante", cerró el argentino.

Este mes de noviembre, Ecuador se medirá ante Canadá y Nueva Zelanda, respectivamente, como últimos partidos del año.

