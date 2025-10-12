Jeremy Arévalo marca de nuevo en España y pide pista en la selección de Ecuador

En un momento en el que la Selección de Ecuador busca nuevas alternativas ofensivas, el nombre de Jeremy Arévalo empieza a sonar con fuerza. El joven delantero hispanoecuatoriano del Racing de Santander volvió a destacar este domingo, marcando el único gol de su equipo en la derrota 2-1 ante el Sporting de Gijón, en un duelo correspondiente a la Segunda División del fútbol español.

Arévalo, de apenas 20 años, ingresó desde el banquillo al minuto 60 y no tardó en dejar su huella. A los 75', aprovechó un preciso tiro de esquina ejecutado por Andrés Martín para anticiparse en el área y conectar un certero cabezazo que significó el descuento para el Racing. Aunque el tanto no evitó la derrota, sí confirmó el gran momento que vive el atacante.

Con este gol, Arévalo suma cinco anotaciones en apenas nueve partidos disputados esta temporada, y lo más destacable: ha marcado en dos jornadas consecutivas. Su rendimiento sostenido en una liga competitiva como la Segunda División española lo posiciona como un nombre a seguir con atención.

Ya con experiencia en la Selección Sub-20 de Ecuador, Arévalo podría estar acercándose a una oportunidad con la absoluta. La falta de recambio en la delantera tricolor es una preocupación latente, y su aparición ofrece una posible solución.

El seleccionador nacional Sebastián Beccacece ya tiene su nombre en el radar, y no sería descabellado pensar en una próxima convocatoria si el delantero mantiene esta racha goleadora.

Por ahora, Jeremy Arévalo sigue haciendo lo suyo: entrar, marcar y demostrar que está listo para dar el siguiente paso.