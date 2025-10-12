¿Qué necesita Ecuador para meterse al bombo 2 del Mundial 2026 en el partido contra México?

La lucha por meterse al bombo 2 del ranking FIFA para el Mundial 2026 está al rojo vivo entre Corea del Sur y Ecuador respectivamente. El primer round lo perdió de forma humillante la escuadra coreana al perder 5-0 contra Brasil, mientras que la Tri pudo empatar con Estados Unidos, recortando distancias.

Sin embargo, este martes habrá un segundo episodio: Ecuador vs. México y Corea del Sur vs. Paraguay. Ecuador está cerca del límite del bombo 2, pero aún no lo alcanza.

El conjunto de Sebastián Beccacece podría por primera vez arrebatar el puesto de Corea (23) con 1.593,19 puntos, una diferencia de 5,15 puntos que Ecuador debe superar.

Ecuador cuenta con 1588.04 puntos. Sin embargo, Australia es otra selección que aparece en el radar por ese último cupo al bombo 2. Los australianos vienen de ganarle a Canadá por lo que sumarán cinco puntos y quedaron cerca de la Tri con 1588.25.

De igual forma, los amistosos de noviembre (vs. Canadá y Nueva Zelanda), serán las últimas posibilidades para Ecuador de apoderarse del cupo al bombo 2, pero ganarle a México sería clave.