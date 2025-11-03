¿Octavio Rivero saldrá de Barcelona SC para el 2026?

El delantero de 33 años anotó 11 goles en 32 partidos disputados , después de sufrir varias lesiones y suspensiones que lo han dejado fuera de varios encuentros.

Barcelona SC no pudo celebrar ningún título en su centenario, pero el punto más alto de la temporada ha sido el rendimiento Octavio Rivero ; sin embargo, los toreros peligran perder al futbolista para el 2026.

El primero de los equipos que desea al uruguayo es Atlético Nacional de Colombia, después de que en el país vecino surgió la información de una posible oferta antes de final de año.

Por otro lado, la Universidad de Chile quiere contratar a Rivero, después de fracasar en su intento de firmarlo en enero del 2025.