Fútbol Nacional
03 nov 2025 , 17:00

¿Octavio Rivero saldrá de Barcelona SC para el 2026?

Octavio Rivero estuvo cerca de salir al inicio de la temporada, pero se quedó en Barcelona SC y despertó el interés de dos clubes sudamericanos para el 2026.

   
  • ¿Octavio Rivero saldrá de Barcelona SC para el 2026?
    Octavio Rivero ha sido uno de los mejores jugadores de Barcelona SC durante este 2025.( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Barcelona SC no pudo celebrar ningún título en su centenario, pero el punto más alto de la temporada ha sido el rendimiento Octavio Rivero; sin embargo, los toreros peligran perder al futbolista para el 2026.

El delantero de 33 años anotó 11 goles en 32 partidos disputados, después de sufrir varias lesiones y suspensiones que lo han dejado fuera de varios encuentros.

Ahora, para el 2026, dos equipos sudamericanos están interesados para contratar a Octavio Rivero como refuerzo estrella, según reportó Diario Olé.

Lea más: Sebastián Beccacece: “Nosotros tenemos definido casi un 80 % de la lista de Ecuador (para el Mundial)”

¿Qué clubes quieren fichar a Octavio Rivero para el 2026?

El primero de los equipos que desea al uruguayo es Atlético Nacional de Colombia, después de que en el país vecino surgió la información de una posible oferta antes de final de año.

Por otro lado, la Universidad de Chile quiere contratar a Rivero, después de fracasar en su intento de firmarlo en enero del 2025.

Octavio Rivero registra 11 goles en 32 partidos disputados con Barcelona SC.
Octavio Rivero registra 11 goles en 32 partidos disputados con Barcelona SC. ( Redes sociales )

Lea más: El curioso regalo de Joao Pedro a Moisés Caicedo por su asistencia en la victoria del Chelsea

El conjunto chileno quedó eliminado en las semifinales de la Copa Sudamericana, por lo que planean volver a la carga por el atacante para conseguir la gloria.

Octavio llegó a Barcelona SC a mitad del 2024 como agente libre para reemplazar a Francisco Fydriszewski. Desde su traspaso, el uruguayo sufrió varios problemas a la interna del club, incluso el plantel paralizó los entrenamientos por falta de pagos.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
Liga Pro
Liga Pro EC
LigaPro
Mercado de fichajes
LigaPro2025
Barcelona SC
Atlético Nacional
Universidad de Chile
Octavio Rivero
Ecuador
Noticias
Recomendadas