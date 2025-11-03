Fútbol Internacional
03 nov 2025 , 17:18

Sebastián Beccacece convocará nuevos jugadores con Ecuador para la próxima fecha FIFA

El entrenador de la selección de Ecuador, Sebastián Beccacece, reveló que va a probar entre dos a cuatro nuevos jugadores para los amistosos ante Canadá y Nueva Zelanda.

   
  Sebastián Beccacece convocará nuevos jugadores con Ecuador para la próxima fecha FIFA
    Sebastián Beccacece confirmó que va a probar a nuevos jugadores para la próxima fecha FIFA de la selección de Ecuador.
La selección de Canadá será "extremadamente exigente" en el partido amistoso que el próximo 12 de noviembre jugará contra Ecuador, en Toronto, en una fecha de preparación para ambos con miras al Mundial que disputará el próximo año, aseguró este lunes el seleccionador ecuatoriano, el argentino Sebastián Beccacece.

"Canadá es una selección extremadamente exigente, que nos va a llevar al máximo de nuestras posibilidades, como nos llevaron también Estados Unidos y México", señaló Beccacece durante una rueda de prensa.

También dijo que su rival "tiene jugadores con un gran poderío en las transiciones de juego", "con mucha velocidad y potencia para ir por los costados o por el centro".

Lea más: Sebastián Beccacece: “Nosotros tenemos definido casi un 80 % de la lista de Ecuador (para el Mundial)”

Añadió que estratégica y colectivamente los canadiense trabajan muy bien en bloques, de manera muy ordenada y compacta, por lo que aseguró que no pueden tener "los errores como ante Estados Unidos y México" porque "seguramente los sufriremos".

Jeremy Arévalo fue premiado como el mejor jugador del mes de octubre en la Segunda División de España.
Jeremy Arévalo fue premiado como el mejor jugador del mes de octubre en la Segunda División de España. ( Redes sociales )

Tras la clasificación de Ecuador al Mundial de 2026, Beccacece indicó que la intención es aprovechar cada amistoso para mantener el nivel de competitividad de las eliminatorias.

Lea más: El curioso regalo de Joao Pedro a Moisés Caicedo por su asistencia en la victoria del Chelsea

El técnico argentino no confirmó ni descartó la convocatoria de Jeremy Arévalo, pero adelantó que contra Canadá y Nueva Zelanda estarán "dos, tres o cuatro jugadores que, seguramente, no estuvieron antes".

"Nos estamos centrando ahora en aprovechar estos seis partidos para ir definiendo la lista, que ya la tenemos en un 80 %, y muy convencidos de lo que venimos haciendo durante el proceso, por lo que hay un 20 % de jugadores a los que seguimos evaluando", indicó.

El seleccionador y su cuerpo técnico viajarán a Toronto el próximo viernes. "Allá nos reuniremos con los jugadores, trabajaremos y quedaremos listos para jugar contra una selección muy intensa, muy exigente, muy bien trabajada, que contragolpea muy bien y con un gran poderío físico", remarcó.

