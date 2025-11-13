Fútbol Nacional
13 nov 2025 , 13:16

El entrenador de El Nacional fue sancionado con cuatro partidos por insultos a Álex Cajas

El entrenador de El Nacional, Juan Carlos Pérez, no podrá estar en el banco de suplentes por los siguientes cuatro partidos del segundo hexagonal de la LigaPro.

   
    Juan Carlos Pérez volverá a dirigir a El Nacional en el último partido del segundo hexagonal.( API )
El Nacional venció por 2-1 a Emelec en la quinta fecha del segundo hexagonal de la LigaPro, pero recibió la dura noticia de que no podrá contar con su entrenador para las próximas jornadas.

Pues, el director técnico de los puros criollos, Juan Carlos Pérez, salió expulsado y recibió una larga sanción por el Comité Disciplinario del torneo.

Pérez fue castigado con cuatro fechas sin poder dirigir a El Nacional desde el banco de suplentes por incidentes con el juez central.

En el informe de la LigaPro se detalla que el entrenador insultó al rival y al árbitro Álex Cajas, por lo que le impusieron el largo castigo.

Juan Carlos Pérez fue expulsado por insultar a Álex Cajas.
Juan Carlos Pérez fue expulsado por insultar a Álex Cajas. ( API )

Juan Carlos se perderá cuatro de los cinco partidos pendientes, entonces no va a estar para enfrentar al Deportivo Cuenca, Macará, Aucas y Emelec.

Por ende, Pérez regresará a dirigir frente al Delfín por el cierre del segundo hexagonal de la LigaPro.

Actualmente, El Nacional está en el quinto lugar con 42 puntos, a ocho unidades del liderato de la tabla de posiciones con cinco partidos por disputar.

