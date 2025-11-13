El entrenador de El Nacional fue sancionado con cuatro partidos por insultos a Álex Cajas

El Nacional venció por 2-1 a Emelec en la quinta fecha del segundo hexagonal de la LigaPro, pero recibió la dura noticia de que no podrá contar con su entrenador para las próximas jornadas.

Pues, el director técnico de los puros criollos, Juan Carlos Pérez, salió expulsado y recibió una larga sanción por el Comité Disciplinario del torneo.

Pérez fue castigado con cuatro fechas sin poder dirigir a El Nacional desde el banco de suplentes por incidentes con el juez central.

Lea más: La mamá de Michael Morales revela su predicción para la pelea en el UFC 322

En el informe de la LigaPro se detalla que el entrenador insultó al rival y al árbitro Álex Cajas, por lo que le impusieron el largo castigo.