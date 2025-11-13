Fútbol Nacional
13 nov 2025 , 11:54

Estos serían los clubes interesados en Octavio Rivero

El delantero uruguayo Octavio Rivero tiene propuestas de varios equipos de sudamérica.

   
    El futuro de Octavio Rivero en Barcelona es incierto. ( API )
El futuro del delantero uruguayo Octavio Rivero, de 33 años, está rodeado de incertidumbre debido al creciente interés de varios clubes sudamericanos.

Rivero ya ha dado autorización a su representante para explorar ofertas fuera de Ecuador. Según informa el periodista José Alberto Molestina, el vigente tricampeón peruano, Universitario de Deportes, está interesado en el atacante.

Molestina también confirma que la situación del uruguayo es seguida de cerca desde Colombia y que Universidad de Chile se suma nuevamente a la puja, un club que ya intentó ficharlo a inicios de la temporada.

No obstante, Francisco Limongi reporta que el deseo del club torero es retener al jugador. Sin embargo, la directiva está abierta a una negociación, si llega una buena oferta desde el exterior que satisfaga sus pretensiones económicas, el delantero podría salir.

Previamente el periodista Juan Francisco Rueda, en el programa De Una, indicó que Liga de Quito también se interesó en fichar a Octavio Rivero. A pesar del interés, Barcelona SC no tiene intención de reforzar a un rival directo en el campeonato nacional.

