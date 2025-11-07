Fútbol Nacional
Octavio Rivero buscaría salir de Barcelona

El futuro de Octavio Rivero, delantero uruguayo de 33 años, en Barcelona SC es incierto.

   
    El futuro de Octavio Rivero en Barcelona es incierto. ( API )
El delantero uruguayo Octavio Rivero, de 33 años, podría salir al terminar la temporada de Barcelona Sporting Club. Desde su llegada al club torero a mediados de 2024 como agente libre, en reemplazo de Francisco Fydriszewski (actualmente en Independiente Medellín), Rivero ha disputado un total de 51 encuentros.

A pesar de sus lesiones, el atacante ha registrado 11 goles en 33 partidos durante la presente temporada.

Lea: Djorkaeff Reasco: "En Barcelona pasaron muchas cosas que la verdad no me gusta ahondar"

Sin embargo, el futuro de Rivero es incierto. El jugador ha autorizado a su representante a buscar ofertas en clubes fuera de Ecuador. Si se concreta una propuesta atractiva, el delantero se reunirá con la directiva de Barcelona para negociar un acuerdo que beneficie a ambas partes.

Cabe recordar que al inicio del mercado de pases de esta temporada, el atacante estuvo cerca de abandonar el club para jugar con la Universidad de Chile, pero los clubes no llegaron a un valor para el traspaso.

En caso de que se concrete la marcha del uruguayo, el equipo torero se quedaría con Miguel Parrales y Felipe Caicedo (cuyo futuro en la institución también es incierto) como principales referentes en el área.

