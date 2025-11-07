Octavio Rivero buscaría salir de Barcelona

El delantero uruguayo <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/octavio-rivero-saldra-traspaso-barcelona-sc-2026-EF10372655 target=_blank>Octavio Rivero</a></b>, de 33 años, podría salir al terminar la temporada de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/barcelona-sc target=_blank>Barcelona Sporting Club</a></b>. Desde su llegada al club torero a <b>mediados de 2024</b> como agente libre, en reemplazo<b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/djorkaeff-reasco-barcelona-el-nacional-BK10387464 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b><a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/universidad-de-chile-descarto-el-fichaje-de-octavio-rivero-y-continuara-en-barcelona-sc-FX8707887 target=_blank></a></b> <b></b><b></b>