Canadá vs. Ecuador: la Tri busca consolidar su presencia en el bombo 2 para el Mundial 2026

La <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/gonzalo-plata-se-unio-a-la-seleccion-de-ecuador-en-toronto-para-el-amistoso-ante-canada-GE10415506>Selección de Ecuador</a></b> afrontará este jueves su amistoso frente a <b>Canadá</b>, en <b>Toronto</b>, con un objetivo claro: <b>sumar una victoria que le permita asegurar su presencia en el Bombo 2</b> del sorteo del <b>Mundi</b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/canada-alineacion-ecuador-partido-amistoso-DE10414304></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b>