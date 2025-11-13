Portada
Canadá vs. Ecuador: la Tri busca consolidar su presencia en el bombo 2 para el Mundial 2026

La Selección de Ecuador afrontará este jueves su amistoso frente a Canadá, en Toronto, con un objetivo claro: sumar una victoria que le permita asegurar su presencia en el Bombo 2 del sorteo del Mundial 2026.

   
    Moisés Caicedo, Willian Pacho y Piero Hincapié, figuras de Ecuador.( ARCHIVO )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
El combinado nacional, dirigido por Sebastián Beccacece, se ubica actualmente en el puesto 23 del ranking FIFA con 1.589,72 puntos, según la última actualización publicada en octubre. Este posicionamiento mantiene a la Tricolor dentro del segundo grupo de selecciones clasificadas al sorteo mundialista, aunque con mínima diferencia respecto a sus perseguidores.

Lea: Esta es la posible alineación de Canadá ante Ecuador por partido amistoso

Una victoria ante Canadá representaría un impulso clave, ya que Ecuador sumaría 4,66 puntos, volviéndose prácticamente inalcanzable para Austria y Australia, selecciones que también compiten por un puesto en el mismo bombo.

Por ese motivo, el cuerpo técnico y el plantel tricolor reconocen la importancia de esta doble jornada FIFA, que incluye además el amistoso frente a Nueva Zelanda, el próximo 18 de noviembre en Nueva Jersey (EE.UU.). Ambos duelos serán determinantes para mantener o mejorar la posición del equipo en el ranking mundial y encarar con ventaja el sorteo de grupos.

Ecuador y Canadá se han enfrentado en tres ocasiones a lo largo de la historia: dos partidos amistosos y un encuentro por la Copa Oro, antecedentes que ahora adquieren nuevo valor en el contexto de la preparación para la cita de 2026, que se disputará precisamente en Canadá, Estados Unidos y México.

El duelo será transmitido por Zapping Sports a partir de las 19:30 (Hora de Ecuador).

Posibles alineaciones

Canadá: Dayne St. Clair, Richie Laryea, Derek Cornelius, Luc de Fougerolles, Niko Sigur; Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio, Ismaël Koné, Ali Ahmed; Cyle Larin, Jonathan David.

Director Técnico: Jesse Marsch

Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Pedro Vite, Alan Franco; Nilson Angulo, Gonzalo Plata y Enner Valencia.

Director Técnico: Sebastián Beccacece

