Fútbol Internacional
13 nov 2025 , 06:37

Gonzalo Plata se unió a la Selección de Ecuador en Toronto para el amistoso ante Canadá

El atacante Gonzalo Plata se incorporó este jueves a la concentración de la selección de Ecuador en la ciudad de Toronto, donde el combinado nacional se prepara para enfrentar a Canadá en su primer amistoso correspondiente a la Fecha FIFA de noviembre.

   
  • Gonzalo Plata se unió a la Selección de Ecuador en Toronto para el amistoso ante Canadá
    Gonzalo Plata saludando a hinchas ecuatorianos en Toronto.( FEF )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter

El atacante Gonzalo Plata se incorporó este jueves a la concentración de la Selección de Ecuador en la ciudad de Toronto, donde el combinado nacional se prepara para enfrentar a Canadá en su primer amistoso correspondiente a la Fecha FIFA de noviembre.

El futbolista del Flamengo fue el último en sumarse a la delegación tricolor, arribando a suelo canadiense a menos de 24 horas del compromiso frente al elenco norteamericano.

Lea: Fecha, hora y dónde ver Canadá vs. Ecuador en el amistoso internacional

Su llegada se produjo luego de que circulara información sobre un presunto inconveniente de documentación, situación que, según fuentes cercanas al plantel, ya fue resuelta sin mayores contratiempos.

Con su incorporación, el director técnico Sebastián Beccacece ya cuenta con el grupo completo para encarar los dos últimos encuentros internacionales de Ecuador en el año 2025.

El objetivo principal del equipo es mantener su ubicación en el Bombo 2 del sorteo del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Temas
La Tri
Selección Ecuador
Gonzalo Plata
Canadá
Canadá
Noticias
Recomendadas