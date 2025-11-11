Arévalo: aire fresco en la Tri

La lista de convocados de Sebastián Beccacece para los amistosos de Ecuador ante Canadá y Nueva Zelanda tiene un nombre que despierta ilusión: Jeremy Arévalo.

A sus 20 años, el atacante ecuatoriano-español vive un momento brillante en el Racing de Santander, con 7 goles en 12 partidos, y su llegada a la Selección marca un punto de inflexión. Ecuador necesita aire fresco en ataque, y Beccacece, por convencimiento o por presión, lo ha llamado.

El presente ofensivo de la Tri no es alentador. Kevin Rodríguez y Leonardo Campana no han logrado consolidarse como los referentes de área que el equipo requiere, mientras que Enner Valencia, símbolo y máximo goleador histórico, comienza a recorrer el tramo final de su carrera internacional.

En ese contexto, la aparición de Arévalo no solo genera esperanza: ofrece una alternativa táctica y mental que la selección pedía a gritos.

Beccacece ha mostrado flexibilidad táctica desde su llegada, moviéndose entre varios esquemas, pero con un enfoque que prioriza la presión, la intensidad y la movilidad de los hombres de ataque. Allí, Arévalo puede convertirse en un recurso estratégico.

Su potencia, su zurda y su capacidad para jugar de espaldas al arco le permiten funcionar tanto como falso nueve que combina y genera espacios, como en un rol más clásico de ‘9 en punta’, capaz de fijar centrales y abrir huecos para las incursiones ofensivas.

Aunque el técnico argentino no es amigo del “doble nueve”, una eventual sociedad entre Enner y Arévalo podría ser una mezcla atractiva entre experiencia y juventud, entre el liderazgo del capitán y la ambición del debutante. A Ecuador le ha faltado justamente eso: una delantera que combine potencia con eficacia, pero también hambre con jerarquía.

Estos amistosos ante Canadá y Nueva Zelanda son el escenario ideal para probarlo. Más allá del resultado, lo que está en juego es el futuro de una zona del campo que ha sido un dolor de cabeza para la Tricolor en los últimos años.

Si Jeremy Arévalo logra adaptarse al sistema de Beccacece y mantiene su nivel de club, podríamos estar ante el comienzo de una nueva era ofensiva para Ecuador. No solo por sus goles, sino porque encarna la idea de un fútbol que mira al futuro sin miedo a renovarse.