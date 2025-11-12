Esta es la posible alineación de Canadá ante Ecuador por partido amistoso

Este <b>jueves 13 de noviembre</b>, la <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/seleccion-ecuador>selección de Ecuador </a>se enfrentará a <b>Canadá</b> en un <b>partido amistoso</b> previo a su participación en el <b>Mundial 2026</b>. El encuentro se disputará en el <b>estadio BMO Field</b> de <b>To</b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/gonzalo-plata-ecuador-canada-baja-no-viajo-problema-documentacion-FE10413701></a> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b>