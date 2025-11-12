Fútbol Internacional
12 nov 2025 , 19:51

Esta es la posible alineación de Canadá ante Ecuador por partido amistoso

La selección de Ecuador se enfrentará a Canadá en un partido amistoso previo a su participación en el Mundial 2026.

   
    Jugadores de la selección de Canadá previo a su duelo contra a Colombia en su amistoso( AFP )
Fuente:
user placeholder

Fernando Guevara
Este jueves 13 de noviembre, la selección de Ecuador se enfrentará a Canadá en un partido amistoso previo a su participación en el Mundial 2026. El encuentro se disputará en el estadio BMO Field de Toronto.

El principal objetivo de la Tri es mantenerse en el bombo dos del sorteo mundialista, con el fin de evitar a selecciones de mayor renombre en el sorteo del Mundial 2026, que se realizará el 5 de diciembre en Washington D.C.

Ecuador llega a este compromiso tras empatar ante Estados Unidos y México en los amistosos de octubre, duelos en los que no mostró su mejor versión y dejó más dudas que certezas respecto a su rendimiento.

Lea también: ¿Por qué Gonzalo Plata no jugaría con Ecuador ante Canadá?

Por su parte, Canadá viene de perder 1-0 ante Australia y empatar sin goles frente a Colombia. El conjunto norteamericano, uno de los anfitriones del próximo Mundial, busca consolidarse y ser una de las sorpresas del torneo.

El partido entre Ecuador y Canadá se disputará a las 19:30 (hora de Ecuador) y será transmitido en vivo por El Canal del Fútbol y Zapping.

Posible alineación de Canadá:

Canadá: Dayne St. Clair, Richie Laryea, Derek Cornelius, Luc de Fougerolles, Niko Sigur; Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio, Ismaël Koné, Ali Ahmed; Cyle Larin, Jonathan David.

Director Técnico: Jesse Marsch

