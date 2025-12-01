Emelec tendrá cinco bajas para las semifinales de la Copa Ecuador

De acuerdo a información del periodista Ronald Pin, Luis Fernando León, José Cevallos, Sergio Quintero se van a perder el partido por lesión; Alfonso Barco no estará por suspensión y Washington Corzo no está inscrito en el torneo.

Sin embargo, Guillermo Duró no contará con todos los futbolistas para enfrentar al cuadro quiteño en la vuelta de la competición, mientras deberá buscar la remontada.

El bombillo llevaba una seguidilla de tres derrotas consecutivas en la LigaPro, pero se impuso 0-1 ante el Delfín en el segundo hexagonal de la competición y lleva motivado al enfrentamiento.

Emelec disputará la vuelta de las semifinales de la Copa Ecuador ante Liga de Quito, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, y rompió una mala racha antes del partido clave.

Guillermo Duró no podrá contar con cinco futbolistas para enfrentar a Liga de Quito en las semifinales de la Copa Ecuador.

Emelec viajará en la tarde de este martes 2 de diciembre para Quito. En la ida, el bombillo cayó 1-2 en el estadio George Capwell, por lo que necesita un resultado positivo para llegar a la final.

En el caso de que Emelec se imponga por 1-0 o con diferencia de un gol a los albos, el partido se va a definir en la tanda de penales; mientras que el empate le dará el pase al conjunto quiteño.



En la vuelta de las semifinales, Emelec visitará a Liga de Quito este miércoles 3 de diciembre, a las 19:00, por la transmisión de Disney+.