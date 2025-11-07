Fútbol Nacional
Directivo de Emelec denuncia que una persona está provocando la fuga de juveniles

El presidente de las formativas de Emelec, Emilio Pisco, reveló que varios juveniles salieron libres del club por decisión de una persona del club y ya empezó una investigación.

   
    Varios juveniles salieron de Emelec por un error.( Redes sociales )
Emelec tiene problemas dentro del campo de juego, tras la dura goleada 3-0 ante el Macará, pero a la interna el bombillo también tiene graves inconvenientes con una fuga de juveniles, así lo reveló un directivo del club.

El presidente de las formativas del bombillo, Emilio Pisco, informó que tres juveniles abandonaron la institución sin dejar ingreso económico al club.

“Hay dos jugadores de la categoría sub 19, el jugador Yasmany Quiñones, arquero, y el Kevin Mina, el presidente tiene conocimiento de lo que estoy diciendo”, dijo Pisco a RCD Sports.

Incluso, el dirigente reveló que Mina ya estaba jugando con el Atlético JBG de Segunda Categoría, tras salir del bombillo.

Kevin Mina disputó cuarto partidos oficiales con Emelec.
Kevin Mina disputó cuarto partidos oficiales con Emelec. ( Redes sociales )

Pisco agregó que “los jugadores quedaron libre del sistema Comet, misteriosamente. Una persona que no sabemos los dio de baja”, señaló.

“Emelec ya empezó investigaciones. Tengo entendido que se envió una carta a la FEF solicitando que se indique la IP y el usuario que se utilizó para dejar libre a los jugadores”, añadió el presidente de las formativas.

Sin embargo, el directivo aclaró que ya tienen identificado a una posible persona, pero están esperando recopilar todas las evidencias y pruebas para hacerlo oficial.

Además de la salida de los juveniles, Elkin Múñoz, Sebastián Tarira y Marcos Cuero rescindieron su contrato con Emelec y salieron del club.

