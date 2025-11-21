Fútbol Nacional
21 nov 2025 , 11:04

La directiva de Emelec desea fichar a Miler Bolaños para el 2026

La directiva de Jorge Guzmán está en conversaciones con el representante de Miler Bolaños, José Chamorro, para su fichaje en el 2026.

   
  • La directiva de Emelec desea fichar a Miler Bolaños para el 2026
    Miler Bolaños puede ser fichaje de Emelec para el 2026.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Emelec aún sueña con llegar a un torneo internacional para la próxima temporada con la Copa Sudamericana y Libertadores como posibilidad, por lo que la directiva ya analiza la contratación de Miler Bolaños para el 2026.

A pesar de tener varias prohibiciones en la FIFA para inscribir fichajes, la dirigencia de Jorge Guzmán se interesó en un futbolista para su traspaso como estrella del club.

De acuerdo a información de la periodista María José Gavilanes, Emelec quiere fichar a Miler Bolaños para liderar el proyecto del 2026 y ya están en negociaciones.

Lea más: Ascenso Nacional: Aampetra denuncia intentos de sobornos antes de las semifinales contra Liga de Portoviejo

La directiva del bombillo realizó el primer acercamiento con el representante del futbolista, José Chamorro, para contar con la posibilidad del plantel en el 2026.

Emelec tiene una deuda económica con Bolaños, tras su polémica salida en el 2023 por decisión de la dirigencia de José Pileggi.

Emelec quiere fichar a Miler Bolaños para la próxima temporada.
Emelec quiere fichar a Miler Bolaños para la próxima temporada. ( Redes sociales )

Lea más: Director técnico de Racing de Santander reconoció que Jeremy Arévalo tiene problemas de peso

Además de la opción de regresar al bombillo, Miler tiene la opción de renovar su contrato con el Guayaquil City, tras quedar campeón de la Serie B y ascender de la categoría.

En su último paso con Emelec, en el 2023, Bolaños registró 11 goles y seis asistencias en 21 partidos disputados.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
fútbol sudamericano
Mercado de fichajes
Miller Bolaños
Miler Bolaños
Emelec
Guayaquil City
Jorge Guzmán
Ecuador
Noticias
Recomendadas