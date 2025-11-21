La directiva de Emelec desea fichar a Miler Bolaños para el 2026

Emelec aún sueña con llegar a un torneo internacional para la próxima temporada con la Copa Sudamericana y Libertadores como posibilidad, por lo que la directiva ya analiza la contratación de Miler Bolaños para el 2026.

A pesar de tener varias prohibiciones en la FIFA para inscribir fichajes, la dirigencia de Jorge Guzmán se interesó en un futbolista para su traspaso como estrella del club.

De acuerdo a información de la periodista María José Gavilanes, Emelec quiere fichar a Miler Bolaños para liderar el proyecto del 2026 y ya están en negociaciones.

La directiva del bombillo realizó el primer acercamiento con el representante del futbolista, José Chamorro, para contar con la posibilidad del plantel en el 2026.

Emelec tiene una deuda económica con Bolaños, tras su polémica salida en el 2023 por decisión de la dirigencia de José Pileggi.