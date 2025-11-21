El técnico de Racing de Santander reconoció que Jeremy Arévalo tiene problemas de peso

El técnico del Racing de Santander, José Alberto López, salió al frente tras las versiones surgidas desde el entorno de la Selección de Ecuador, donde se insinuó que el delantero Jeremy Arévalo habría tenido escasos minutos en la última fecha FIFA —menos de 10 ante Canadá y sin participación destacada frente a Nueva Zelanda— debido a un supuesto problema de peso.

El entrenador español reconoció efectivamente que Arévalo no está a plenitud física, sin embargo lo defendió. López rechazó que terceros cuestionen su rendimiento sin conocer el trabajo diario del club.

“Considero que comentan una realidad que el jugador tiene que mejorar en esa faceta. Lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero es muy sencillo: si no les gusta su rendimiento, que no se lo lleven”, expresó, enviando un mensaje claro hacia quienes pusieron en duda la condición del atacante.

José Alberto también subrayó el progreso que el joven ecuatoriano ha mostrado dentro del proyecto del Racing. “En el terreno de juego está demostrando con hechos que ha dado pasos hacia adelante. Es un joven y tiene muchas cosas por mejorar, y una de ellas es esta”, apuntó, destacando que el crecimiento del delantero forma parte de un proceso natural.