Copa Ecuador: Días y horarios para los partidos de cuartos de final

Este viernes 10 de octubre, la Federación Ecuatoriana de Fútbol informó el cronograma de tres de los cuatro partidos de los cuartos de final de la Copa Ecuador.

El único partido que no se confirmó la fecha ni hora es el encuentro entre Liga de Quito vs. Deportivo Cuenca por la ajetreada agenda de los albos y la gran cantidad de jugadores con la selección de Ecuador.

Sin embargo, los otros tres partidos ya conocen los días para competir por un puesto en las semifinales del torneo y buscar la clasificación a la Copa Libertadores.

