Copa Ecuador: Días y horarios para los partidos de cuartos de final

Este viernes 10 de octubre, la Federación Ecuatoriana de Fútbol informó el <b>cronograma de tres de los cuatro partidos de los cuartos de final</b> de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/copa-ecuador target=_blank>Copa Ecuador</a>. El único partido que <b>no se confirmó la</b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/carlos-alfaro-moreno-entorno-javier-rabanal-preocupado-barcelona-sc-MF10261940 target=_blank></a>