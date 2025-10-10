Fútbol Nacional
Copa Ecuador: Días y horarios para los partidos de cuartos de final

La Federación Ecuatoriana de Fútbol informó los días y horarios de los partidos de cuartos de final de la Copa Ecuador.

   
    Cuenca Juniors buscará el pase a las semifinales de la Copa Ecuador.( API )
Este viernes 10 de octubre, la Federación Ecuatoriana de Fútbol informó el cronograma de tres de los cuatro partidos de los cuartos de final de la Copa Ecuador.

El único partido que no se confirmó la fecha ni hora es el encuentro entre Liga de Quito vs. Deportivo Cuenca por la ajetreada agenda de los albos y la gran cantidad de jugadores con la selección de Ecuador.

Sin embargo, los otros tres partidos ya conocen los días para competir por un puesto en las semifinales del torneo y buscar la clasificación a la Copa Libertadores.

Lea más: Carlos Alfaro Moreno: “El entorno de Javier Rabanal está permanentemente preocupado de Barcelona SC”

Días y horas de los partidos de los cuartos de final de Copa Ecuador

  • Independiente del Valle vs. Universidad Católica | lunes 13 de octubre | 18:00 | estadio Banco Guayaquil
  • Cuenca Juniors vs. 9 de Octubre | miércoles 22 de octubre | 15:00 | estadio Alejandro Serrano Aguilar
  • Guayaquil City vs. Emelec | miércoles 22 de octubre | 15:00 | estadio Christian Benítez
  • Liga de Quito vs. Deportivo Cuenca por confirmar

    • Lea más: Ecuador enfrentará a una selección de Europa por un amistoso FIFA en el 2026

    El partido de Independiente del Valle se lo programó cinco días después de jugar los octavos de final ante Gualaceo, pues la próxima semana disputará las semifinales de la Copa Sudamericana.

    Mientras que los otros dos encuentros fueron pactados para disputarse el mismo miércoles 22 de octubre.

