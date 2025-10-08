Fútbol Nacional
08 oct 2025 , 17:10

IDV, con cuatro goles de Michael Hoyos, goleó 6-0 a Gualaceo y avanzó a los cuartos de final de la Copa Ecuador

Independiente del Valle goleó 6-0 a Gualaceo por los octavos de final de la Copa Ecuador.

   
    El delantero de Independiente del Valle, Michael Hoyos, marcó cuatro goles contra Gualaceo por la Copa Ecuador( API )
Independiente del Valle avanzó a los cuartos de final de la Copa Ecuador tras golear 6-0 a Gualaceo, en un partido donde Michael Hoyos brilló con una actuación estelar.

Desde el inicio, el conjunto de Sangolquí fue ampliamente superior. A los 9 minutos, Michael Hoyos abrió el marcador con el primero de sus cuatro goles. Poco después, Juan Cazares amplió la ventaja con el segundo tanto para los rayados.

Con el 2-0 en el marcador, los equipos se fueron al descanso. Pero en la segunda mitad, Independiente del Valle no aflojó. Hoyos marcó su segundo gol personal para el 3-0, y más tarde firmó un verdadero golazo desde fuera del área para completar su hat-trick.

El delantero argentino-ecuatoriano no se detuvo ahí: anotó su cuarto gol, el quinto de IDV en el encuentro, coronando una noche inolvidable.

En los minutos finales, Emerson Pata aprovechó una mala salida del arquero rival para sellar la goleada con el 6-0, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.

Con esta contundente victoria, Independiente del Valle se enfrentará a Universidad Católica en los cuartos de final del torneo.

Alineaciones confirmadas:

