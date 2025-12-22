Fútbol Nacional
Bryan Ramírez, en conversaciones para dejar Liga de Quito y llegar a la MLS

Bryan Ramírez podrá continuar su carrera en la MLS para el 2026, después de ser uno de los futbolistas más destacados de Liga de Quito.

   
  Bryan Ramírez, en conversaciones para dejar Liga de Quito y llegar a la MLS
    Bryan Ramírez puede salir de Liga de Quito para jugar en la MLS.
Bryan Ramírez tuvo el mejor año de su carrera al ser clave para que Liga de Quito llegue a las semifinales de la Copa Libertadores, incluso llegó a la selección de Ecuador con Sebastián Beccacece.

Ahora, después de finalizar la temporada, y conseguir el segundo lugar de la LigaPro con los albos, el futbolista ecuatoriano despertó el interés de varios clubes para su traspaso.

De acuerdo a información de la periodista Johanna Calderón, Liga de Quito está en conversaciones con el FC Cincinnati para la venta de Bryan Ramírez en este 2026.

Además del cuadro de la MLS, Talleres de Argentina y Flamengo de Brasil se interesaron por los servicios del futbolista ecuatoriano, pero no avanzaron en las negociaciones.

Talleres y Flamengo consultaron a Liga de Quito para el fichaje de Bryan Ramírez.
Talleres y Flamengo consultaron a Liga de Quito para el fichaje de Bryan Ramírez. ( API )

Durante la rueda de prensa del último partido, el entrenador de Liga de Quito, Tiago Nunes, reconoció que será complejo mantener a Ramírez en el equipo para la próxima temporada.

En esta temporada, el futbolista de 25 años registra siete goles y siete asistencias en 51 partidos disputados con los albos.

Ramírez llegó a los albos en el 2023, después de pasar por Cumbayá, y lleva 10 tantos y 17 pases en 118 encuentros jugados.

