Barcelona SC vs. Liga de Quito se jugará sin hinchada visitante por la LigaPro

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/barcelona-sc target=_blank>Barcelona SC</a> va a recibir a Liga de Quito por la sexta fecha del hexagonal final de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ligapro target=_blank>LigaPro</a>, en el estadio Monumental, y <b>el club torero comunicó que se jugará sin hinchada visitante.</b> A pesar de que<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/liga-de-quito-vs-barcelona-sc-volveran-a-contar-con-ambas-hinchadas-en-sus-estadios-tras-anos-de-restricciones-AL10289559 target=_blank></a><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/barcelona-sc-recibe-nueva-sancion-cierre-parcial-del-estadio-y-multa-economica-por-incidentes-ante-liga-de-quito-ED10317311 target=_blank></a> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/cuando-jugara-ecuador-primer-amistoso-2026-JB10445682 target=_blank></a> <b></b>