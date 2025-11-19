Fútbol Nacional
19 nov 2025 , 12:39

Barcelona SC vs. Liga de Quito se jugará sin hinchada visitante por la LigaPro

Barcelona SC anunció que el encuentro ante Liga de Quito por la sexta fecha del hexagonal final, en el estadio Monumental, no tendrá la presencia de hinchas albos.

   
    El encuentro entre Barcelona SC vs. Liga de Quito no contará con hinchada visitante( API )
Barcelona SC va a recibir a Liga de Quito por la sexta fecha del hexagonal final de la LigaPro, en el estadio Monumental, y el club torero comunicó que se jugará sin hinchada visitante.

A pesar de que el pasado 3 de octubre, los dos equipos informaron que la afición visitante iba a estar presente en los encuentros; sin embargo, los hechos ocurridos en el estadio Rodrigo Paz Delgado evitaron que vuelva a suceder.

“Los actos inapropiados cometidos por un grupo de nuestros propios hinchas en la localidad que les fue asignada en dicho encuentro derivaron en una nueva sanción para el club, que incluye la suspensión de la bandeja baja de la General Sur de nuestro estadio”, explicó Barcelona SC.

Lea más: ¿Cuándo jugará Ecuador su primer amistoso en el 2026?

Por esa razón, el club señaló que “hemos decidido no habilitar el ingreso de la hinchada visitante en esta ocasión, pese a que estaba inicialmente previsto, con el fin de evitar posibles incidentes que puedan generar nuevas sanciones para nuestra institución”.

Finalmente, la directiva de Antonio Álvarez se disculpó con Liga de Quito por dar paso atrás a su acuerdo y evitar el ingreso de los aficionados albos al partido.

Lea más: ¿Ecuador blindó a Jeremy Arévalo para evitar que juegue con España?

Cabe recordar que en el partido disputado entre Liga de Quito y Barcelona SC en Casa Blanca, los hinchas toreros destruyeron la malla de contención y rompieron las butacas para lanzarlas.

El encuentro entre Barcelona y Liga de Quito se disputará este domingo 23 de noviembre, a las 15:30, por la transmisión de Zapping.

