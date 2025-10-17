Fútbol Nacional
17 oct 2025 , 07:47

Liga de Quito vs. Barcelona SC volverán a contar con ambas hinchadas en sus estadios tras años de restricciones

La histórica rivalidad entre Barcelona SC y Liga de Quito también ha estado marcada por restricciones a las hinchadas visitantes, pero en el Hexagonal Final 1 ambos clubes permitirán el ingreso sin restricciones en los partidos en Quito y Guayaquil.

   
  • Liga de Quito vs. Barcelona SC volverán a contar con ambas hinchadas en sus estadios tras años de restricciones
    La hinchada de Barcelona SC volverá al Rodrigo Paz.( ARCHIVO )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter

La histórica rivalidad entre Barcelona SC y Liga de Quito no solo se ha jugado en la cancha, sino también en las gradas, marcadas por años de restricciones al ingreso de hinchadas visitantes. Sin embargo, esto cambiará en los próximos enfrentamientos del Hexagonal Final 1 de la LigaPro 2025: ambos clubes han anunciado que sus aficionados podrán asistir sin restricciones a los partidos que se disputarán en Quito y Guayaquil.

Mediante un comunicado conjunto, Barcelona SC y LDUQ confirmaron que los hinchas de ambos equipos podrán asistir al estadio Rodrigo Paz Delgado este viernes 17 de octubre, y al Monumental Banco Pichincha el próximo 23 de noviembre, en una decisión que marca un giro importante en la convivencia del clásico ecuatoriano.

Lea: Liga de Quito y Barcelona SC se juegan el pase directo a la Libertadores en duelo clave del hexagonal final

Desde 2016, Barcelona SC había mantenido un veto total a la afición alba en su estadio, tras los incidentes violentos ocurridos el 21 de septiembre de ese año, cuando hinchas de Liga causaron destrozos en el palco 8 tras un triunfo torero por 2-0. Liga, por su parte, no aplicó un veto permanente, pero sí limitó el ingreso de los canarios en varias ocasiones desde 2020 por razones de seguridad.

El último partido con hinchada visitante sin restricciones en Quito se remonta al 7 de marzo de 2020, cuando Liga venció 2-1, días antes del confinamiento por la pandemia. Posteriormente, en abril de 2022, la presencia de barcelonistas fue permitida parcialmente en un encuentro que también terminó con victoria alba (2-0).

Estas limitaciones, aunque entendidas como medidas preventivas, han privado al fútbol ecuatoriano del ambiente completo de una de sus máximas rivalidades. Ahora, con la reapertura de los estadios a ambas hinchadas, se espera un ambiente vibrante, pero seguro, en los dos duelos que podrían definir el título de la temporada.

Temas
Liga de Quito
BSC
Barcelona SC
LDUQ vs BSC
Liga de Quito
Quito
Noticias
Recomendadas