Fútbol Internacional
19 nov 2025 , 09:45

Leonardo Campana anotó su primer gol con la selección de Ecuador, después de 20 partidos

Leonardo Campana hizo historia con la selección de Ecuador al anotar su primer gol en el amistoso ante Nueva Zelanda por la última fecha FIFA del 2025.

   
  • Leonardo Campana anotó su primer gol con la selección de Ecuador, después de 20 partidos
    Leonardo Campana marcó su primer gol con la selección de Ecuador.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

La selección de Ecuador consiguió un importante triunfo por 2-0 ante Nueva Zelanda para asegurar su presencia en el bombo 2 para el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, y Leonardo Campana tuvo efecto en el marcador.

El atacante del New England Revolution llevaba 20 partidos sin poder anotar gol, pero el delantero de 25 años logró ponerle fin a su mala racha en el 2025.

Hasta ahora, de los 20 encuentros, Campana disputó seis como titular y en el enfrentamiento ante Nueva Zelanda consiguió su primer gol.

Lea más: Gonzalo Plata: “Nosotros vamos a dar la vida por Sebastián Beccacece en la cancha”

Ya con el partido 1-0, al minuto 83, Leo tuvo la mejor oportunidad del partido al quedar solo sin arquero, tras pase de Gonzalo Plata, y empujó la pelota a placer.

A pesar de tener 20 encuentros, el delantero registra 627 minutos disputados con la selección de Ecuador, es decir, alrededor de siete partidos en total.

Lea más: ¿Quién es Denil Castillo, el jugador que reemplazó a Alan Franco en el triunfo de Ecuador?

Con su anotación, Campana cerró el triunfo de La Tri por 2-0 para que pueda ubicarse en el segundo bombo de la fase de grupos del Mundial 2026.

Ahora, Ecuador se deberá alistar para los próximos partidos del 2026, previo a la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.

Temas
Fútbol
amistoso Ecuador
fútbol sudamericano
Fútbol internacional
Amistosos Ecuador
Amistosos
amistoso internacional
Leonardo Campana
Selección de Ecuador
Sebastián Beccacece
Ecuador
Noticias
Recomendadas