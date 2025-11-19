Gonzalo Plata: “Nosotros vamos a dar la vida por Sebastián Beccacece en la cancha”

<b>Plata señaló que desean realizar una participación histórica en el Mundial 2026</b>, después de quedar eliminado en la cita mundialista de Qatar 2022 en la fase de grupos. <b>Lea más: </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/alan-franco-salio-lesionado-y-encendio-las-alarmas-en-ecuador-CB10443991 target=_blank>Alan Franco salió</a> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/asi-quedaron-los-bombos-del-mundial-2026-seleccion-ecuador-HB10444322 target=_blank></a></b>