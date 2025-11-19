Fútbol Internacional
Gonzalo Plata: “Nosotros vamos a dar la vida por Sebastián Beccacece en la cancha”

Gonzalo Plata fue una de las figuras de la selección de Ecuador en la victoria 2-0 ante Nueva Zelanda y defendió al entrenador de La Tri, Sebastián Beccacece.

   
    Gonzalo Plata dio todo su apoyo a Sebastián Beccacece para su continuidad en la selección de Ecuador.( Redes sociales )
La selección de Ecuador logró imponerse por 2-0 ante Nueva Zelanda por su último amistoso del 2025 y los jugadores ratificaron su apoyo por el entrenador de La Tri, Sebastián Beccacece.

Después de anotar el segundo gol, los futbolistas fueron a abrazar al director técnico para mostrar la buena relación entre ambos, incluso postpartido un jugador le dio todo su apoyo.

"Profe nos da mucha confianza a cada uno, hablamos de fútbol y cosas fuera de la cancha. Toda la confianza y el apoyo para él, muchas personas están en su contra, pero está al mando de nosotros y vamos a dar la vida por él en la cancha", expresó Gonzalo Plata en El Canal del Fútbol.

Lea más: Sebastián Beccacece: "Cerramos un año y medio muy importante, el vestuario está muy unido"

El extremo del Flamengo agregó que “cada partido ayuda a vísperas del Mundial. La exigencia tiene que ser el doble, no sabemos todavía los rivales en el grupo, pero tenemos que exigirnos siempre en los clubes y la selección”, señaló.

Sebastián Beccacece recibió el cariño de los futbolistas de Ecuador en la victoria sobre Nueva Zelanda.
Sebastián Beccacece recibió el cariño de los futbolistas de Ecuador en la victoria sobre Nueva Zelanda. ( AFP )

Plata señaló que desean realizar una participación histórica en el Mundial 2026, después de quedar eliminado en la cita mundialista de Qatar 2022 en la fase de grupos.

Lea más: Alan Franco salió lesionado y encendió las alarmas en Ecuador

Queremos hacer historia, tenemos que jugadores de gran nivel que ganaron Mundial de Clubes y Champions, tenemos que hacerlo por ellos para que los sigan respetando", cerró el ecuatoriano.

Con el triunfo, Ecuador garantizó su presencia en el bombo 2 para el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026.

