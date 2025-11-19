Gonzalo Plata: “Nosotros vamos a dar la vida por Sebastián Beccacece en la cancha”

La selección de Ecuador logró imponerse por 2-0 ante Nueva Zelanda por su último amistoso del 2025 y los jugadores ratificaron su apoyo por el entrenador de La Tri, Sebastián Beccacece.

Después de anotar el segundo gol, los futbolistas fueron a abrazar al director técnico para mostrar la buena relación entre ambos, incluso postpartido un jugador le dio todo su apoyo.

"Profe nos da mucha confianza a cada uno, hablamos de fútbol y cosas fuera de la cancha. Toda la confianza y el apoyo para él, muchas personas están en su contra, pero está al mando de nosotros y vamos a dar la vida por él en la cancha", expresó Gonzalo Plata en El Canal del Fútbol.

Lea más: Sebastián Beccacece: "Cerramos un año y medio muy importante, el vestuario está muy unido"

El extremo del Flamengo agregó que “cada partido ayuda a vísperas del Mundial. La exigencia tiene que ser el doble, no sabemos todavía los rivales en el grupo, pero tenemos que exigirnos siempre en los clubes y la selección”, señaló.