Fútbol Nacional
29 ago 2025 , 10:18

Barcelona SC pasó de su refundación al fracaso en Copa Ecuador en menos de un año

Hace menos un año, Barcelona SC, con Ariel Holan como entrenador, presentó su refundación, pero han pasado dos estrategas y el proyecto no va en buen camino.

   
    Barcelona SC quedó eliminado de la Copa Ecuador ante Cuenca Juniors.( API )
El presidente de Barcelona SC, Antonio Álvarez, presentó la refundación del club con Ariel Holan como entrenador, pero un año después, con un nuevo director técnico, el proyecto tiene un 2025 desastroso.

Después de anunciar su refundación en septiembre del 2024, los toreros cambiaron dos veces de entrenador, pues salió Holan y reemplazaron a Segundo Alejandro Castillo, quien entró por el argentino, y ahora está Ismael Rescalvo.

En ese entonces, Antonio Álvarez prometió que para la refundación del club tres juveniles ingresen en la convocatoria a los partidos y cada uno de ellos pueda acumular al menos 300 minutos por cada etapa.

En 2025, Barcelona SC se despidió de la fase de grupos de la Copa Libertadores, tras caer ante Universitario, Independiente del Valle y River Plate.

Barcelona SC perdió 2-0 ante Cuenca Juniors y se eliminó de la Copa Ecuador.
Barcelona SC perdió 2-0 ante Cuenca Juniors y se eliminó de la Copa Ecuador. ( API )

Ahora, con Jandry Gómez y otros dos juveniles viendo el partido desde el banco de suplentes, los toreros quedaron eliminados de la Copa Ecuador ante un equipo de la Segunda Categoría.

Los tres protagonistas de la refundación del club fueron Antonio Álvarez, Ariel Holan y Segundo Alejandro Castillo, pero los dos últimos fueron despedidos del club.

A falta de cuatro meses para acabar la temporada, los toreros quedaron sin posibilidades de ganar alguna de las copas, y están a nueve puntos del líder actual de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim, Independiente del Valle.

