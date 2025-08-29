Barcelona SC pasó de su refundación al fracaso en Copa Ecuador en menos de un año

El presidente de Barcelona SC, Antonio Álvarez, presentó la refundación del club con Ariel Holan como entrenador, pero un año después, con un nuevo director técnico, el proyecto tiene un 2025 desastroso.

Después de anunciar su refundación en septiembre del 2024, los toreros cambiaron dos veces de entrenador, pues salió Holan y reemplazaron a Segundo Alejandro Castillo, quien entró por el argentino, y ahora está Ismael Rescalvo.

En ese entonces, Antonio Álvarez prometió que para la refundación del club tres juveniles ingresen en la convocatoria a los partidos y cada uno de ellos pueda acumular al menos 300 minutos por cada etapa.

En 2025, Barcelona SC se despidió de la fase de grupos de la Copa Libertadores, tras caer ante Universitario, Independiente del Valle y River Plate.