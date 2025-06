El estratega ecuatoriano, Segundo Castillo, dejó de ser el entrenador de Barcelona SC, los resultados no lo acompañaron, pese a lograr la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

"Hemos tenido hoy una conversación con el profesor Segundo Castillo. Me da pena y me duele en el corazón porque me visualizaba campeón con él. Creo que hizo las cosas bien, el fútbol es difícil, Barcelona no espera", comentó Álvarez.

"Hizo algo impensado que fue ganarle a Corinthians, con mucho más prepuesto. Nos hizo ganar casi USD 6 millones. Estoy eternamente agradecido, es una persona muy querida para Barcelona SC", finalizó.