Fútbol Internacional
29 ago 2025 , 09:16

Bayer Leverkusen aceptó la oferta del Arsenal para fichar a Piero Hincapié

El traspaso de Piero Hincapié al Arsenal parece inminente para cerrarse, pues el Bayer Leverkusen aceptó el préstamo con opción de compra obligatoria.

   
  • Bayer Leverkusen aceptó la oferta del Arsenal para fichar a Piero Hincapié
    Piero Hincapié está a un paso de firmar con el Arsenal.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

A pocos días de cerrar el mercado de fichajes, el Arsenal y el Bayer Leverkusen están ultimando los detalles para cerrar el traspaso de Piero Hincapié, después de varios días de negociaciones.

El cuadro inglés presentó una oferta de cesión con opción de compra obligatoria por USD 70 millones, algo que los alemanes no aceptaron inicialmente, y el Arsenal tuvo que insistir en el acuerdo.

Ahora, según el periodista Fabrizio Romano, después de la respuesta positiva del Leverkusen, los dos clubes están acordando la estructura de pago del préstamo y de la cláusula.

Lea más: Cuenca Juniors: el club de dos años de vida y con sello Eljuri que hizo historia ante Barcelona SC

Uno de los factores importantes para que haga el traspaso fue que Piero Hincapié presionó al Bayer para dejarlo salir al Arsenal.

Piero Hincapié ya llegó a un acuerdo con el Arsenal para su fichaje.
Piero Hincapié ya llegó a un acuerdo con el Arsenal para su fichaje. ( Redes sociales )

Además, el cuadro de inglés está cerca de cerrar la salida de Jakub Kiwior al Porto, en un préstamo con opción de compra obligatoria por USD 30 millones.

Lea más: ¿Quién es Feyiseitan Asagidigbi, el goleador nigeriano de Cuenca Juniors que eliminó a Barcelona?

El defensor de 23 años ha disputado los dos partidos oficiales con el Leverkusen. En total, Piero ha jugado 166 encuentros con los alemanes.

Hincapié llegará al cuadro inglés a competir un puesto en el equipo titular con: Riccardo Calafiori, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Ben White, Cristhian Mosquera, Jurrien Timber y Myles Lewis-Skelly.

Temas
Fútbol
ecuatorianos en el exterior
Fútbol internacional
Premier League
Fútbol Inglaterra
Fútbol inglés
Mercado de fichajes
Piero Hincapié
Bayer Leverkusen
Arsenal
Ecuador
Inglaterra
Noticias
Recomendadas