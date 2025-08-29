Bayer Leverkusen aceptó la oferta del Arsenal para fichar a Piero Hincapié

A pocos días de cerrar el mercado de fichajes, el Arsenal y el Bayer Leverkusen están ultimando los detalles para cerrar el traspaso de Piero Hincapié, después de varios días de negociaciones.

El cuadro inglés presentó una oferta de cesión con opción de compra obligatoria por USD 70 millones, algo que los alemanes no aceptaron inicialmente, y el Arsenal tuvo que insistir en el acuerdo.

Ahora, según el periodista Fabrizio Romano, después de la respuesta positiva del Leverkusen, los dos clubes están acordando la estructura de pago del préstamo y de la cláusula.

Uno de los factores importantes para que haga el traspaso fue que Piero Hincapié presionó al Bayer para dejarlo salir al Arsenal.