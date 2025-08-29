Bayer Leverkusen aceptó la oferta del Arsenal para fichar a Piero Hincapié

Además, el cuadro de inglés está cerca de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/hincapie-debe-esperar-la-salida-de-jakub-kiwior-para-poder-llegar-al-arsenal-LB10007837 target=_blank>cerrar la<b> salida de Jakub Kiwior al Porto</b></a>, en un préstamo con opción de compra obligatoria por USD 30 millones. <b>Lea más: </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/quien-es-feyiseitan-asagidigbi-el-goleador-nigeriano-de-cuenca-juniors-que-elimino-a-barcelona-ND10021862 target=_blank>¿Quién es Feyiseitan Asagidigbi, el</a> <b></b> <b></b>