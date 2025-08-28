Fútbol Nacional
28 ago 2025 , 22:15

Leonardo Vanegas: “Estuve a punto de dejar el fútbol, pero este Cuenca Juniors me devolvió la vida”

Cuenca Juniors venció 2-0 y eliminó a Barcelona SC de la Copa Ecuador

   
  • Leonardo Vanegas: “Estuve a punto de dejar el fútbol, pero este Cuenca Juniors me devolvió la vida”
    El entrenador de Cuenca Juniors, Leonardo Vanegas, en el partido ante Barcelona SC por la Copa Ecuador ( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

El director técnico de Cuenca Juniors, el ecuatoriano Leonardo Vanegas, fue una de las piezas clave en la histórica eliminación de Barcelona Sporting Club en la Copa Ecuador. Tras la victoria, reveló que estuvo muy cerca de renunciar al fútbol profesional.

Vanegas llevaba seis meses alejado de los banquillos tras sufrir una fractura, y llegó a considerar su retiro. Sin embargo, una llamada de la dirigencia de Cuenca Juniors le cambió el rumbo.

“Las emociones siguen ahí. Estuve sin dirigir unos seis meses por una fractura. Incluso pensé en retirarme del fútbol, y Cuenca Juniors me devolvió la vida”, confesó en una entrevista con DSports.

Desde su llegada, Vanegas transformó el funcionamiento del equipo. Bajo su mando, Cuenca Juniors se consagró campeón del torneo provincial de Azuay, tras vencer 3-1 a Aviced en la final disputada en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.

Lea también: ¡Definidos los octavos! Conoce los cruces de la Copa Ecuador 2025

Respecto al planteamiento frente a Barcelona SC, Vanegas explicó: “Teníamos un gran partido. Nunca dudamos de que la actitud no se negocia. En la cancha somos once contra once. No juega la jerarquía, juega el corazón”.

El entrenador también reveló cómo estudió al rival para neutralizarlo: “No dormí. Repetí los últimos tres partidos de Barcelona y observé que buscaban abrir a sus centrales, jugar por las bandas, o filtrar al jugador que se movía en los callejones centrales. Cerramos los espacios y los obligamos a ir a la raya, donde generamos superioridad numérica”.

Temas
Barcelona SC
Copa Ecuador
Leonardo Vanegas
Cuenca Juniors
Ecuador
Noticias
Recomendadas