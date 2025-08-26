Fútbol Nacional
Leonardo Vanegas, el DT de Cuenca Juniors, que solo perdió una vez ante Barcelona SC

Este jueves 28 de agosto, Cuenca Juniors se enfrentará a Barcelona SC por los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador

   
    El entrenador de Cuenca Juniors, Leonardo Vanegas( Foto: Internet )
Este jueves 28 de agosto, Barcelona Sporting Club se medirá ante Cuenca Juniors por los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador, en este duelo los toreros buscarán romper una racha negativa frente al técnico Leonardo Vanegas.

El entrenador ecuatoriano de 43 años ha enfrentado al conjunto canario en cuatro ocasiones, con un balance favorable de tres victorias y una sola derrota.

Ahora, al mando de Cuenca Juniors, Vanegas buscará volver a dar la sorpresa y clasificar a su equipo a los octavos de final.

“Siempre es motivante volver a jugar contra Barcelona. Lo sentí cuando estaba en la Serie A con Gualaceo. Ya es parte de una historia que te motiva”, expresó el estratega en una entrevista con DSports.

Cuenca Juniors llega a este duelo tras consagrarse campeón del torneo provincial de Azuay el pasado sábado 23 de agosto, al vencer 3-1 a Aviced en la final disputada en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.

El compromiso entre Cuenca Juniors y Barcelona SC se disputará en ese mismo escenario, este jueves a las 19:00 (hora de Ecuador). Solo uno de los dos equipos avanzará a los octavos de final de la Copa Ecuador.

