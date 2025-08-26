Fútbol Nacional
Roberto Ordóñez: "Es un partido histórico con Barcelona SC, va a ser como una gran final"

Este jueves 28 de agosto, Cuenca Juniors se enfrentará contra Barcelona SC por los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador.

   
    Roberto Ordóñez en un entrenamiento con Cuenca Juniors( Foto: Cuenca Juniors )
El delantero de Cuenca Juniors, equipo de la Segunda Categoría del fútbol ecuatoriano, Roberto Ordóñez, se refirió al enfrentamiento ante Barcelona Sporting Club por los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador.

“Es un partido histórico, va a ser como una gran final. Estoy esperando hacer un gran partido. Acá tenemos una buena plantilla con gente obrera”, declaró Ordóñez en una entrevista con Machdeportes.

El atacante también destacó el ambiente y el proyecto del club azuayo: “Yo estoy cómodo acá, hay muchos chicos jóvenes, parecido a un proyecto como el de Independiente del Valle".

"Se ha armado un buen equipo. Hemos sido uno de los equipos más goleadores y con la defensa menos batida”, agregó.

Cuenca Juniors llega con el impulso de haberse proclamado campeón provincial de Azuay el pasado sábado 23 de agosto de 2025, tras vencer 3-1 a Aviced en la final disputada en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.

Este jueves, desde las 19:00 (hora de Ecuador), Cuenca Juniors volverá a ese mismo escenario para enfrentar a Barcelona SC. Solo uno de los dos avanzará a los octavos de final de la Copa Ecuador.

