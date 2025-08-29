Fútbol Nacional
¿Quién es Feyiseitan Asagidigbi, el goleador nigeriano de Cuenca Juniors que eliminó a Barcelona?

El delantero nigeriano, de apenas 21 años, se convirtió en el protagonista inesperado del partido que paralizó al país: la eliminación de Barcelona SC en la Copa Ecuador 2025.

   
    Feyiseitan Asagidigbi, jugador nigerian.( ARCHIVO )
Hasta ayer, Feyiseitan Asagidigbi era un nombre casi desapercibido e impronunciable para el hincha ecuatoriano. Hoy, el atacante nigeriano, fue parte clave de la sorpresa y gloria para un club como Cuenca Juniors de la Segunda Categoría.

Lea: Leonardo Vanegas: “Estuve a punto de dejar el fútbol, pero este Cuenca Juniors me devolvió la vida”

Su gol al minuto 58 desató la euforia de un equipo que representa mucho más que fútbol: representa un sueño en construcción.

Nacido en Lagos, Nigeria, Feyiseitan mostró talento desde joven en academias locales de su país. Su llegada a Ecuador se dio gracias a un convenio de desarrollo deportivo impulsado por Cuenca Juniors, que apostó por incorporar talento africano como parte de su modelo innovador de captación.

"Él no solo tiene físico y velocidad, tiene inteligencia táctica, humildad y muchas ganas de aprender", afirmó su entrenador, Juan Ramón Silva, tras el debut del delantero en la Segunda Categoría de Azuay.

Asagidigbi se adaptó rápidamente al ritmo del fútbol ecuatoriano, ganándose un puesto en el once titular gracias a su entrega, potencia y capacidad para desequilibrar en el último tercio del campo.

Viene de jugar en el Recoleta FC de Paraguay. Curiosamente no ha jugado en su país. El registro de su carrera marca que debutó en Banfield de Argentina y de ahí pasó a suelo guaraní.

Ahora, Asagidigbi será parte de los octavos de final de la Copa Ecuador y el Ascenso de la Segunda Categoría con el Cuenca Juniors.

