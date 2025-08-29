Fútbol Nacional
29 ago 2025 , 09:47

La Tuka Ordóñez, la pesadilla de Barcelona SC en la Copa Ecuador

Roberto La Tuka Ordóñez ha estado involucrado en dos de las cuatro eliminaciones de Barcelona SC en la Copa Ecuador.

   
  • La Tuka Ordóñez, la pesadilla de Barcelona SC en la Copa Ecuador
    La Tuka Ordóñez ayudó a eliminar a Barcelona SC con Cuenca Juniors de la Copa Ecuador.( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Roberto La Tuka Ordóñez fue una de las figuras de Cuenca Juniors ante Barcelona SC por los 16 avos de final de la Copa Ecuador. El atacante de 40 años ha estado involucrado en las eliminaciones de los toreros.

Desde la edición del 2018-2019, Ordóñez ha sido importante para eliminar a Barcelona SC en la Copa Ecuador.

En esa edición, la Tuka vistió la camiseta del Delfín y ayudó a su equipo a vencer 3-0 ante los toreros en las semifinales, tras caer 4-1 en la ida de la serie.

Lea más: Cuenca Juniors: el club de dos años de vida y con sello Eljuri que hizo historia ante Barcelona SC

Ahora, en este 2025, Ordóñez fue clave para el triunfo de Cuenca Juniors ante Barcelona SC por 2-0 y el jugador de 40 años anotó uno de los dos goles.

Es decir, La Tuka ha realizado que Barcelona SC haya quedado eliminado en dos de las cuatro ediciones que han participado.

Lea más: Bayer Leverkusen aceptó la oferta del Arsenal para fichar a Piero Hincapié

Además, los toreros llevan tres participaciones seguidas cayendo en los 16 avos de final de la Copa Ecuador y todas las veces ante equipos de menor categoría.

El Nacional (Serie B - 2022); Independiente Juniors (Serie B - 2024) y Cuenca Juniors (Segunda división - 2025), han sido los rivales de Barcelona SC.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
Copa Ecuador
Roberto Ordóñez
Barcelona SC
Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF)
Copa Ecuador
Cuenca Juniors
Ecuador
Noticias
Recomendadas