La Tuka Ordóñez, la pesadilla de Barcelona SC en la Copa Ecuador

Roberto La Tuka Ordóñez fue una de las figuras de Cuenca Juniors ante Barcelona SC por los 16 avos de final de la Copa Ecuador. El atacante de 40 años ha estado involucrado en las eliminaciones de los toreros.

Desde la edición del 2018-2019, Ordóñez ha sido importante para eliminar a Barcelona SC en la Copa Ecuador.

En esa edición, la Tuka vistió la camiseta del Delfín y ayudó a su equipo a vencer 3-0 ante los toreros en las semifinales, tras caer 4-1 en la ida de la serie.

Ahora, en este 2025, Ordóñez fue clave para el triunfo de Cuenca Juniors ante Barcelona SC por 2-0 y el jugador de 40 años anotó uno de los dos goles.