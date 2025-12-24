Barcelona SC ya tiene su primer refuerzo confirmado para 2026

Aún no acaba el año, pero Barcelona SC ya empieza a formar el plantel para la próxima temporada y ve en los jugadores que regresan de préstamo la oportunidad para sumar futbolistas.

Antes de acabar la temporada, el presidente de los toreros, Antonio Álvarez, adelantó que al menos 10 jugadores van a abandonar el club y algunos futbolistas regresan a la institución.

Para 2026, Barcelona SC ya tiene confirmado el regreso de Luca Sosa, después de pasar durante este año en Newell’s Old Boys de Argentina.

El defensor salió en calidad de préstamo con opción obligatoria si disputaba más del 60 % de los partidos con el cuadro rosarino este año.