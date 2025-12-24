Fútbol Nacional
24 dic 2025 , 11:36

Barcelona SC ya tiene su primer refuerzo confirmado para 2026

Barcelona SC ya tiene su primer refuerzo confirmado, después de conocer que un defensa vuelve al club para la próxima temporada.

   
    Barcelona SC va a reforzar su defensa para 2026.( API )
Aún no acaba el año, pero Barcelona SC ya empieza a formar el plantel para la próxima temporada y ve en los jugadores que regresan de préstamo la oportunidad para sumar futbolistas.

Antes de acabar la temporada, el presidente de los toreros, Antonio Álvarez, adelantó que al menos 10 jugadores van a abandonar el club y algunos futbolistas regresan a la institución.

Para 2026, Barcelona SC ya tiene confirmado el regreso de Luca Sosa, después de pasar durante este año en Newell’s Old Boys de Argentina.

El defensor salió en calidad de préstamo con opción obligatoria si disputaba más del 60 % de los partidos con el cuadro rosarino este año.

Luca Sosa no será comprado por Newell's Old Boys para 2026.
Luca Sosa no será comprado por Newell's Old Boys para 2026. ( Redes sociales )

Sin embargo, Sosa jugó 12 encuentros y sumó 764 minutos jugados, por lo que no se activó la cláusula para contratar al defensor nacionalizado ecuatoriano.

Ahora, Luca regresará a Barcelona SC para reforzar la defensa, tras no poder crear una zaga sólida con Gustavo Vallecilla, Aníbal Chalá, Xavier Arreaga, Gastón Campi, Álex Rangel, Bryan Carabalí y Byron Castillo.

En su paso con los toreros, entre 2022 y 2024, el defensor argentino registró 105 partidos disputados con 18 tarjetas amarillas y dos rojas.

