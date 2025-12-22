Fútbol Nacional
Barcelona SC analiza la continuidad de Joaquín Valiente para el 2026

El préstamo de Joaquín Valiente con Barcelona SC llegó a su final, pero la directiva de Antonio Álvarez desea retenerlo para la próxima temporada.

   
    Barcelona SC analiza extender el préstamo de Joaquín Valiente.( API )
Barcelona SC no pudo conseguir su objetivo de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores del 2026, por lo que la directiva de Antonio Álvarez analiza el armado del plantel.

En este 2025, uno de los jugadores más destacados del plantel fue Joaquín Valiente, quien acabó su préstamo con los toreros y regresará a Uruguay, pero puede seguir en la institución.

Barcelona SC tenía una opción de compra para quedarse con el pase del mediapunta; sin embargo, los toreros consideran que el valor solicitado por Defensor Sporting es demasiado elevado.

De acuerdo a información del periodista Sebastián Basantes, la directiva de Antonio Álvarez quiere extender el préstamo de Valiente para el 2026, sin opción de compra definitiva.

Joaquín Valiente regresó a Uruguay, después de su paso por Barcelona SC. ( Redes sociales )

Este lunes 22 de diciembre, Joaquín se despidió de los toreros y regresó a Uruguay; mientras la dirigencia define el futuro del jugador de 24 años.

En este año, Valiente anotó cinco goles y repartió cuatro asistencias con 47 partidos disputados con los toreros.

Durante toda la temporada, con Segundo Alejandro Castillo e Ismael Rescalvo como entrenador, Joaquín arrancó 35 juegos como titular y 12 encuentros como suplentes.

