Así quedó la tabla de posiciones del hexagonal final de la LigaPro, tras la victoria de Independiente del Valle a Libertad

Con un partido por disputarse, el hexagonal final tuvo varios cambios en la tabla de posiciones en la cuarta jornada de la LigaPro.

   
    Independiente del Valle venció a Libertad por 1-3 en la LigaPro.( Redes sociales )
El hexagonal final de la LigaPro tiene a Independiente del Valle como favorito para quedarse con el título de campeón, pero los clubes pelean para conseguir los dos cupos restantes para la Copa Libertadores.

El primer encuentro de la cuarta fecha fue el agónico empate de Barcelona SC con Universidad Católica, después de que el árbitro central pitó dos penales.

Luego, Independiente del Valle visitó a Libertad para aumentar su ventaja en la punta a los toreros y con Liga de Quito.

Los rayados se impusieron por 1-3 ante los lojanos, después de empezar perdiendo por un golazo de Frangoy Zambrano, pero remontó el encuentro.

Por el triunfo, Independiente del Valle aumentó su ventaja a 15 puntos con Barcelona SC y puede ser campeón en las próximas fechas.

Barcelona SC igualó 1-1 con la Universidad Católica en la LigaPro.
Barcelona SC igualó 1-1 con la Universidad Católica en la LigaPro. ( API )

Los albos y los rayados tienen un partido pendiente, pues los dos clubes aplazaron su enfrentamiento por la tercera fecha, ya que ambos jugaban torneos Conmebol.

El último encuentro de esta cuarta jornada será el duelo entre Liga de Quito y Orense este martes 4 de noviembre, a las 19:00.

Así quedó la tabla de posiciones del hexagonal final

