Fútbol Nacional
12 sep 2025 , 11:36

La agenda deportiva del fin de semana del sábado 13 y domingo 14 de septiembre

Los hinchas del fútbol internacional y ecuatoriano tienen una agenda cargada de eventos importantes como el debut de Piero Hincapié y el Clásico del Astillero.

   
  • La agenda deportiva del fin de semana del sábado 13 y domingo 14 de septiembre
    El Clásico del Astillero se disputará este domingo 14 de septiembre.( Ecuavisa )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Este fin de semana del sábado 13 y domingo 14 de septiembre, los hinchas del fútbol ecuatoriano e internacional contarán con varios partidos importantes para disfrutar.

Entre los encuentros más destacados, Piero Hincapié podrá debutar con el Arsenal ante el Nottingham Forest este sábado 13 de septiembre, a las 06:30.

Emelec vs. Barcelona SC disputan el Clásico del Astillero por la Liga Ecuabet conectada por Xtrim.
Emelec vs. Barcelona SC disputan el Clásico del Astillero por la Liga Ecuabet conectada por Xtrim. ( API )

Además, el Clásico del Astillero entre Emelec vs. Barcelona SC se disputará este domingo 14 de septiembre, a las 17:30, en el estadio George Capwell.

Lea más: Mikel Arteta: "Piero Hincapié está disponible para jugar este fin de semana"

Incluso, Moisés Caicedo volverá a jugar con el Chelsea y Pervis Estupiñán regresa al AC Milan.

Sábado 13 de septiembre

  • Arsenal vs. Nottingham Forest | 06:30 | Premier League
  • Juventus vs. Inter de Milán | 11:00 | Serie A de Italia
  • Brentford vs. Chelsea | 14:00 | Premier League
  • Independiente del Valle vs. Vinotinto | 14:00 | Liga Ecuabet conectada por Xtrim
  • Universidad Católica vs. Delfín | 16:30 | Liga Ecuabet conectada por Xtrim
  • Orense vs. Mushuc Runa | 19:00 | Liga Ecuabet conectada por Xtrim

    • Domingo 14 de septiembre

  • PSG vs. Lens | 10:15 | League 1
  • Estrasburgo vs. Le Havre | 10:15 | League 1
  • Manchester City vs. Manchester United | 10:30 | Premier League
  • El Nacional vs. Macará | 11:45 | Liga Ecuabet conectada por Xtrim
  • AC Milan vs. Bologna | 13:45 | Serie A de Italia
  • Técnico Universitario vs. Deportivo Cuenca 14:00 | Liga Ecuabet conectada por Xtrim
  • Juventude vs. Flanengo | 14:00 | Brasileirao
  • São Paulo vs. Botafogo | 15:30 | Brasileirao
  • Emelec vs. Barcelona | 17:30 | Liga Ecuabet conectada por Xtrim
    • Temas
    Fútbol
    Fútbol Ecuador
    fútbol ecuatoriano
    ecuatorianos en el exterior
    Fútbol internacional
    Premier League
    Emelec
    Barcelona SC
    Piero Hincapié
    Pervis Estupiñán
    Clásico del Astillero
    Arsenal
    Ecuador
    Noticias
    Recomendadas