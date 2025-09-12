Arsenal vs. Nottingham Forest: fecha, hora y dónde ver el debut de Piero Hincapié en la Premier League

El entrenador de los gunners, Mikel <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/mikel-arteta-piero-hincapie-disponible-debut-premier-league-EA10103106 target=_blank>Arteta, confirmó que el <b>central ecuatoriano está disponible</b></a> para disputar su primer encuentro en la Premier League. <b>Lea más: </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/representante-enner-valencia-tiempo-jugar-emelec-cumplira-mundial-2026-NA10103086 target=_blank>Representante de Enner Valencia: “El</a>