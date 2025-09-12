Fútbol Internacional
12 sep 2025 , 10:52

Arsenal vs. Nottingham Forest: fecha, hora y dónde ver el debut de Piero Hincapié en la Premier League

Piero Hincapié podrá debutar con el Arsenal ante el Nottingham Forest en la cuarta fecha de la Premier League.

   
  • Arsenal vs. Nottingham Forest: fecha, hora y dónde ver el debut de Piero Hincapié en la Premier League
    Piero Hincapié puede debutar con el Arsenal ante Nottingham Forest.( Ecuavisa )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Piero Hincapié ya realizó su primer entrenamiento con el Arsenal, después de disputar dos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 con Ecuador, y ya podrá debutar con los gunners.

El defensor ecuatoriano fue anunciado en el último día del mercado de fichajes, el 31 de agosto, y el mismo día viajó a Argentina para sumarse a la concentración de la Tri.

Ahora, después de ser la figura del combinado nacional ante Paraguay y la Albiceleste, Hincapié puede aparecer en el banco de suplentes o en el 11 titular del Arsenal para la próxima fecha.

Lea más: Nilson Angulo renovó su contrato con Anderlecht hasta 2029

Fecha, hora y dónde ver Arsenal vs. Nottingham Forest por la Premier League

El debut de Piero puede darse en el Arsenal vs. Nottingham Forest este sábado 13 de septiembre, a las 06:30 de Ecuador, por la transmisión de Disney+.

Mikel Arteta habló de Piero Hincapié y su posible debut.
Mikel Arteta habló de Piero Hincapié y su posible debut. ( Redes sociales )

El entrenador de los gunners, Mikel Arteta, confirmó que el central ecuatoriano está disponible para disputar su primer encuentro en la Premier League.

Lea más: Representante de Enner Valencia: “El tiempo dirá si el sueño de jugar en Emelec se cumplirá luego del Mundial 2026”

Hinchas del Arsenal piden titularidad de Piero Hincapié

Después de los encuentros de la selección de Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas, los hinchas del Arsenal quedaron sorprendidos por el rendimiento de su nuevo fichaje.

Por esa razón, los gunners piden en redes sociales que Piero sea titular en el encuentro ante el Nottingham, tras la lesión de William Saliba.

Temas
Fútbol
ecuatorianos en el exterior
Fútbol internacional
Premier League
Fútbol Europa
Fútbol Inglaterra
Fútbol inglés
Piero Hincapié
Arsenal
Ecuador
Inglaterra
Noticias
Recomendadas